Ba lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc

Ngày 11/9, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định về hưu trước tuổi và thôi việc cho các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh uỷ.

Theo đó, 3 lãnh đạo nhận quyết định nghỉ hưu và thôi việc từ 1/9, gồm: Ông Mai Văn Huỳnh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang (cũ), nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Ông Mai Văn Huỳnh (thứ 3 từ phải qua), ông Võ Minh Hoàng (thứ 2 từ trái qua) nhận quyết định nghỉ hưu và ông Giang Thanh Khoa (thứ 2 từ phải qua) nhận quyết định nghỉ hưu, thôi việc theo Nghị định 178 (Ảnh: CTTĐTAG).

Đồng thời, công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định số 178 của Chính phủ, kể từ ngày 1/9/2025 đối với ông Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cũng có quyết định về việc cho nghỉ thôi việc để hưởng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) của Chính phủ, kể từ ngày 1/9 đối với ông Giang Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Mai Văn Huỳnh, Võ Minh Hoàng và Giang Thanh Khoa. Trên cương vị công tác, cả 3 lãnh đạo đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh An Giang vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và nâng cao đời sống người dân.

Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ tin tưởng rằng sau khi nghỉ hưu, các cán bộ sẽ tiếp tục đóng góp kinh nghiệm quý báu cho sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn ông Mai Văn Huỳnh sẽ tiếp tục tham gia quản lý Đền tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ và làm cố vấn cho Quỹ Khuyến học tỉnh, nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.