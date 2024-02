Di lý bà Trương Mỹ Lan từ Hải Dương vào TPHCM để xét xử

Lực lượng công an đã hoàn tất di lý bà Trương Mỹ Lan và hơn 30 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) từ nhiều cơ quan tạm giữ, tạm giam về TPHCM để chuẩn bị tham gia phiên tòa.

Trước đó, bà Lan bị tạm giam tại Trại giam Công an tỉnh Hải Dương. Chồng bà này bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam, và hơn 30 bị cáo bị giam tại tạm tại Trại tạm giam T16 (Bộ Công an), Trại tạm giam T771 (Bộ Quốc Phòng), Công an tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên.

Đến nay, Công an TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác di lý các bị cáo trên đến TPHCM để chuẩn bị cho phiên tòa diễn ra vào ngày 5/3.

Trong vụ án này, phần lớn các bị cáo bị tạm giam tại Trại tạm giam T17 (Bộ Công an), có hơn 10 bị cáo đang được tại ngoại và có 5 người đang bị truy nã.

Bà Lan và hơn 30 người bị di lý vào TPHCM (Ảnh: SCB).

Theo dự kiến, ngày 5/3, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội Tham ô tài sản, Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Liên quan tới vụ án, còn có 85 bị cáo khác bị xét xử về một trong các tội Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa dự kiến kéo dài hết ngày 29/4.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ từ 85% đến 91,5% cổ phần Ngân hàng SCB. Từ đó, bị can trở thành cổ đông có "quyền lực" để chỉ đạo, điều hành, thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: Tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB; thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng hàng nghìn công ty "ma", thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm.

10 năm liên tiếp (từ 2012 đến 2022) SCB giải ngân cho 1.366 khách hàng (710 cá nhân và 656 tổ chức). Trong đó, nhóm của bà Lan có hơn 2.500 khoản vay tại SCB với tổng số tiền giải ngân hơn 1.066.000 tỷ đồng. Số tiền SCB cho nhóm bà Lan vay chiếm 93% số tiền cho vay, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường.

Đến năm 2022, 875 khách hàng trong nhóm bà Lan với gần 1.300 khoản vay còn dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (483.000 tỷ đồng dư nợ gốc, 193.000 tỷ tiền lãi). Các khoản nợ này đều nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.

Nhằm hợp thức việc rút tiền và tránh bị cảnh sát truy vết phát hiện sai phạm, bà Lan đã chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma, sau đó thực hiện rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền.

Theo VKS, từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra. Bà Lan bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước 5,2 triệu USD.