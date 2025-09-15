Truy nã hot girl Ly Meo liên quan đường dây ma túy ở TPHCM

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã phát lệnh truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, còn gọi là Ly Meo) về tội Không tố giác tội phạm.

Ly Meo có vẻ ngoài ưa nhìn, gây sức hút trên mạng xã hội. Cô bị cáo buộc liên quan đến đường dây ma túy do các giang hồ cộm cán thực hiện.

Tháng 12/2024, Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với Ly Meo về tội danh trên. Tuy nhiên, khi cô gái này được nhà chức trách cho tại ngoại, bị can đã bỏ trốn.

Công an TPHCM kêu gọi Lê Phạm Hiểu Ly sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đơn vị đề nghị người dân, cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc bắt giữ được Ly thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

Hình Ly Meo đăng trên Facebook (Ảnh: Công an cung cấp).

Đường dây ma túy trên được Công an TPHCM triệt phá năm 2024. Thời điểm đó, Công an quận Tân Bình cũ phát hiện Phạm Công Chánh (SN 1982, ngụ địa phương) có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia nên lập chuyên án để đấu tranh.

Tiến hành theo dõi, đơn vị phát hiện tổ chức tội phạm về ma túy mà Chánh và đồng phạm hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt. Nguồn ma túy nhóm đối tượng lấy từ khu vực Tam giác vàng với số lượng rất lớn.

Chiều 22/2/2024, công an ập vào căn hộ tại tòa nhà trên đường Ngô Bệ, bắt giữ Chánh, thu gần 8kg ma túy các loại, cân điện tử và nhiều dụng cụ khác liên quan. Khẩn trương điều tra mở rộng, công an tiếp tục bắt giữ Phan Văn Trung (SN 1996).

Số ma túy cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình xâu chuỗi các tình tiết trong vụ án, lực lượng phá án phát hiện một "mắt xích" quan trọng trong tổ chức tội phạm này là giang hồ có số má tên là Lê Thanh Tú (biệt danh Tú Cơ, SN 1989).

Khi biết Tú cùng người tình sinh sống tại căn nhà ở quận Gò Vấp cũ, tổ công tác mật phục. Tuy nhiên, Tú phát hiện có người lạ nên liền bỏ chạy. Cùng lúc, cảnh sát cầm súng đuổi theo, khống chế.

Khi đó, Tú rút ra một khẩu súng ngắn nhắm thẳng hướng cảnh sát và bóp cò, nhưng đạn bị kẹt. Tú tiếp tục lao vào giằng co làm súng của trinh sát bị cướp cò, nhưng may mắn không làm ai bị thương. Tú bị trinh sát khống chế, bắt giữ cùng khẩu K59, 7 viên đạn và gói ma túy.

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố 22 đối tượng trong đường dây này, thu giữ 23kg ma túy các loại, 3 khẩu súng, 7 viên đạn, 1 quả lựu đạn cùng nhiều vật chứng khác.