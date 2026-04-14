Đề nghị truy tố người cha xâm hại con gái ở TPHCM

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Ngô Văn Kế (SN 1979, quê Nam Định) về tội Hiếp dâm đối với người dưới 16 tuổi.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM trao đổi thông tin, hỗ trợ và đồng hành cùng gia đình bị hại (Ảnh: Luật sư cung cấp).

Theo kết luận điều tra, năm 2024, bà Đ.T.H. (vợ ông Kế) trong lúc dọn dẹp bàn học đã phát hiện mảnh giấy do con gái N.T.Q.L. (SN 2007) để lại, với nội dung bị cha ruột xâm hại. Qua dò hỏi, cả Q.L. và con gái N.T.Q.H. (SN 2004) thừa nhận bị ông Kế hiếp dâm.

Sự việc được bà H. trình báo Công an xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình cũ, trình báo công an. Công an tỉnh này sau đó đã chuyển hồ sơ vụ án cho Công an quận Bình Thạnh cũ, TPHCM, để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 20/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố vụ án để điều tra. Đến ngày 7/10/2025, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Kế.

Theo kết luận điều tra, bị can Ngô Văn Kế là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý. Mặc dù ban đầu, bị can Ngô Văn Kế khai nhận đã thực hiện hành vi xâm hại cháu N.T.Q.L., nhưng sau đó người này đã chối tội, phủ nhận toàn bộ lời khai của mình.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra, Công an TPHCM đủ căn cứ kết luận khoảng tháng 8/2018, lợi dụng sự thơ dại của cháu Q.L., bị can Kế có 3 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục con gái.

Đối với hành vi xâm hại cháu N.T.Q.H., quá trình điều tra đến nay, Công an TPHCM chưa đủ tài liệu chứng cư để chứng minh Kế đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM ra quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ và đề nghị xử lý sau.