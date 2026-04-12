Công an TPHCM kiên quyết quét sạch nạn trộm thú cưng

Ngày 12/4, Công an TPHCM cho biết, thời gian qua lực lượng cảnh sát hình sự đã đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không còn tình trạng băng nhóm lộng hành, thách thức dư luận. Các vụ án cướp tài sản, cướp giật tài sản đều được tập trung điều tra khám phá 100%, chỉ sau ít giờ gây án.

Ngoài ra, tội phạm trộm cắp tài sản, đặc biệt là trộm cắp thú cưng được Công an TPHCM truy xét quyết liệt. Trong quý I, Công an TPHCM đã phát hiện, xử lý 12 vụ với 31 đối tượng trộm cắp vật nuôi là chó, mèo.

Đối tượng Trần Văn Bình (Ảnh: Nguyễn Trang).

Cụ thể, ngày 11/3, bà L.T.N.S. (SN 1982, ngụ phường Bình Tân) đến công an trình báo việc bị mất trộm một con chó giống Bandog lai, nặng 38kg, trị giá khoảng 5 triệu đồng, tại nhà ở đường Hồ Văn Long, phường Bình Tân.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Tân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai truy xét, bắt giữ đối tượng Trần Văn Bình (SN 1980, ngụ TPHCM). Bình khai thực hiện nhiều vụ trộm vật nuôi khác trên địa bàn TPHCM.

Đến ngày 20/3, anh T.Q.Q. (SN 1977, ngụ phường Phú Định) bị mất trộm con mèo lông xám do gia đình nuôi. Con mèo được xác định có giá trị khoảng 3 triệu đồng.

Hai đối tượng trong vụ trộm mèo ở phường Phú Định (Ảnh: Nguyễn Trang).

Công an phường Phú Định phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoài Thanh (SN 2006, quê An Giang) và Nguyễn Hữu Đạt (SN 2004, ngụ TPHCM).

Bước đầu, các đối tượng khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi trộm tài sản là vật nuôi của người dân để bán lấy tiền.

Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương nâng cao tính chủ động trong đấu tranh, phòng chống loại tội phạm trộm cắp thú cưng. Khi xảy ra vụ việc, các đơn vị phải tổ chức xác minh, truy bắt ngay các đối tượng, không để tình trạng trộm chó, mèo gây bức xúc trong nhân dân.