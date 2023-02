Đề nghị truy tố lái xe tấn công Thượng úy CSGT nhập viện

Ngày 10/2, Công an TP Hòa Bình (Hòa Bình) cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP đã kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố và hoàn thiện hồ sơ đưa Đỗ Đình Tám (SN 1957, trú TP Hòa Bình) ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Bị can Đỗ Đình Tám uống rượu lái xe, tấn công CSGT nhập viện (Ảnh: Công an TP Hòa Bình).

Trước đó, ngày 2/2, Đỗ Đình Tám uống rượu, lái xe ô tô BKS 28A-130.05 đi trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Khi bị lực lượng CSGT TP Hòa Bình dừng xe kiểm tra, Tám tăng ga đâm thẳng vào xe tổ công tác, gây thương tích cho 2 chiến sĩ CSGT.

Khi xe dừng lại, Tám ngồi trên xe xúc phạm, chửi bới tổ công tác sau đó xuống xe xông vào túm cổ áo, quật ngã một CSGT xuống đất khiến anh này bị thương phải vào bệnh viện chữa trị.

Theo Trung tá Đinh Mai Anh - Phó Trưởng Công an TP Hòa Bình, quá trình điều tra, ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Tám về tội "chống người thi hành công vụ", áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị can.

Chiến sĩ CSGT Công an TP Hòa Bình bị tấn công phải nhập viện điều trị (Ảnh: Công an TP Hòa Bình).

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, gây bức xúc trong nhân dân Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình đã ra quyết định áp dụng thủ tục rút gọn đối với vụ án trên để xử lý nghiêm đối tượng, kịp thời răn đe các đối tượng khác có hành vi tương tự có thể xảy ra.

Chỉ sau 6 ngày điều tra, ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình đã kết thúc điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Đỗ Đình Tám, đề nghị sớm đưa vụ án ra xét xử.