Đào đất phát hiện khẩu súng và 45 viên đạn

Ngày 2/2, Công an xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận một khẩu súng và 45 viên đạn các loại do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, trong quá trình đào đất, ông Đặng Văn Mai (SN 1971, trú tại thôn Đại Đồng, xã Tây Hồ) đã bất ngờ phát hiện một khẩu súng quân dụng Carbine (thường gọi là súng Cạc-bin).

Khẩu súng có thân dài khoảng 82cm, làm bằng kim loại màu đen, báng gỗ sẫm màu và có dây đeo vải màu vàng, cùng với 45 viên đạn quân dụng các loại.

Khẩu súng và số đạn được người dân giao nộp công an (Ảnh: Công an xã Tây Hồ).

Nhận thức được sự nguy hiểm và tính chất vi phạm pháp luật của việc lưu giữ vũ khí, ông Mai đã chủ động trình báo và bàn giao toàn bộ số vũ khí trên cho cơ quan chức năng.

Theo Công an xã Tây Hồ, hành động tự nguyện giao nộp vũ khí của ông Mai không chỉ góp phần loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn trong cộng đồng, mà còn là một hành động thiết thực hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an xã Tây Hồ khuyến khích mọi người dân, nếu phát hiện hoặc đang lưu giữ các loại súng tự chế, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ..., chủ động đến cơ quan công an gần nhất để giao nộp, vì một môi trường sống bình yên và an toàn cho mọi người.