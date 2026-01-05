Người đàn ông nhặt được súng ngắn khi đi làm đồng

Ngày 5/1, Công an xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị xác nhận đã tiếp nhận một khẩu súng ngắn từ anh Đinh Công Thắng (SN 1993, trú tại thôn Tân Lạc, xã Tân Mỹ).

Theo nhà chức trách, anh Thắng nhặt được khẩu súng kể trên khi đi làm đồng. Nhận thức rõ việc tàng trữ vũ khí là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, anh Thắng đã liên hệ công an để giao nộp súng.

Khẩu súng anh Thắng giao nộp cho công an (Ảnh: Công an xã Tân Mỹ).

Công an xã Tân Mỹ đã lập biên bản, niêm phong và quản lý khẩu súng theo quy định.

Cơ quan công an cũng ghi nhận, tuyên dương tinh thần chấp hành pháp luật và ý thức trách nhiệm của anh Thắng trong việc tự giác giao nộp vũ khí.