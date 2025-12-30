Lên mạng xã hội rao sửa súng hơi, 2 đối tượng bị khởi tố

Ngày 30/12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế, phát hiện tài khoản Facebook "Tuấn Kiệt" và Zalo "PCP Miền Trung" rao công khai dịch vụ sửa chữa các loại súng hơi.

Hai đối tượng bị khởi tố vì tàng trữ vũ khí quân dụng (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ của 2 tài khoản mạng xã hội nêu trên là Trần Văn Bi (SN 2000, trú tại thôn Quảng Xuyên, xã Phú Hồ). Kiểm tra nơi ở của Bi, lực lượng công an đã thu giữ 1 khẩu súng nén hơi và 25 viên đạn chì dạng hình nấm.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Võ Khắc Thành Huy (SN 2003, trú tại phường Hương Thủy) là người đã cung cấp khẩu súng và số đạn cho Trần Văn Bi. Lực lượng chức năng cũng thu giữ thêm 329 viên đạn chì được Huy cất giấu.

Công an thành phố Huế cho biết từ ngày 1/1, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2025 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo quy định của luật này, súng nén hơi, đạn chì hình nấm thuộc danh mục vũ khí quân dụng.

Mọi hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép loại vũ khí này đều có thể bị xử lý hình sự.