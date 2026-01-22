Đánh thai phụ vì gói mì tôm 10.000 đồng, kẻ xăm trổ lĩnh án

Ngày 22/1, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đã phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Triệu Quí (26 tuổi, trú tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ, khoảng 2h10 ngày 21/9/2025, một người đàn ông xăm trổ (sau đó được xác định là Trần Triệu Quí) ghé vào cửa hàng đối diện Bệnh viện đa khoa Phú Yên của chị L.T.K.N. (36 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa) để hỏi mua mì tôm vị khoai tây. Khi chị N. trả lời mì tôm giá 10.000 đồng/gói, Quí phàn nàn cho rằng mì tôm quá đắt.

Bị cáo Trần Triệu Quí tại phiên tòa (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nghe vậy, chị N. đáp: "Hồi giờ giá vậy chứ không đắt đâu". Lúc này, Quí dọa đá vào đầu rồi đạp vào vùng bụng của chị N..

Mẹ chị N. chạy lại can ngăn cũng bị đối tượng đá vào người rồi buông lời chửi bới, thách thức: "Mày biết tao là ai không?". Trần Triệu Quí tiếp tục lấy dép ném vào chị N. rồi mới bỏ đi. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Thời điểm bị Quí tấn công, chị N. phải nhập viện theo dõi do đang mang thai ở tháng thứ 4.

Sau vụ việc, cơ quan công an đã triệu tập Quí đến cơ quan công an làm việc. Quí thừa nhận đánh chị N. là do bực tức vì bán mì tôm đắt.

Theo cơ quan điều tra, hành vi đánh rồi hăm dọa, uy hiếp phụ nữ đang mang thai của bị can Trần Triệu Quí là trái với đạo đức, làm mất an ninh trật tự nơi công cộng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, thể hiện tính côn đồ, ngông cuồng, thách thức pháp luật.

Quí lao vào hành hung thai phụ vì mâu thuẫn khi mua mì tôm (Ảnh: Cắt từ clip).

Trần Triệu Quí sau đó bị khởi tố về tội Gây rối trật tự nơi công cộng nhưng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra, Quí đã tham gia một vụ đánh nhau tại quán nhậu thuộc phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) khiến một thanh niên phải nhập viện cấp cứu.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tại ngoại thành bắt tạm giam Trần Triệu Quí đã vi phạm cam kết.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự nơi công cộng.