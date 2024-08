Vụ cụ bà 68 tuổi phá gần 370 trái sầu riêng: Bị can được tại ngoại

Ngày 27/8, thông tin từ Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk), đơn vị đã hoàn tất điều tra vụ việc cụ bà cắt phá vườn sầu riêng do mâu thuẫn và đã chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để truy tố bị can.

Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với bà Huỳnh Thị Thâm (68 tuổi, trú xã Ea Sin, huyện Krông Búk) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Bà Thâm đang được cho tại ngoại.

Cụ bà 68 tuổi đã cắt phá sầu riêng của người khác do mâu thuẫn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Còn theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Búk, đơn vị đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để sớm truy tố bị can trên theo quy định pháp luật.

Như Dân trí đưa tin, ngày 24/5, anh Nguyễn Văn N. (trú xã Ea Sin, huyện Krông Búk) hoảng hốt phát hiện vườn sầu riêng của gia đình bị kẻ xấu phá hoại. Tổng cộng 368 quả sầu riêng non bị cắt rơi vương vãi trên mặt đất.

Tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Krông Búk đã vào cuộc, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và xác định đối tượng gây ra vụ việc là Huỳnh Thị Thâm.

Bước đầu tại cơ quan công an, bà Thâm khai do có mâu thuẫn, ghen tức trong việc mua bán đất rẫy với bố ruột của anh N. nên đã lợi dụng trời tối, có mưa lớn, vắng người qua lại, lẻn vào vườn dùng liềm cắt phá sầu riêng non của gia đình anh N.

Bà Thâm cũng bày tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi đối với hành vi không đúng của mình.

Tổng thiệt hại của vụ phá hoại được xác định là 41 triệu đồng.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra nhiều vụ phá hoại cây trồng do mâu thuẫn. Các vụ phá hoại gây thiệt hại cho nông dân và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, việc xác định thủ phạm cắt phá các vườn sầu riêng là rất khó khăn, do các đối tượng thường thực hiện hành vi phá hoại vào trời tối, thời tiết mưa gió, vắng người qua lại.