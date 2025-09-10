Nam thanh niên lên mạng dựng chuyện bị cướp để xin tiền mua điện thoại

Ngày 10/9, Công an phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với P.T.C. (SN 2004, trú tại khối Sơn Phô 2, phường Hội An Đông) vì lan truyền tin giả trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 28/8, một tài khoản mạng xã hội Facebook đã đăng tin “góc cảnh báo”, trong đó nêu người này đã bị cướp tài sản vào tối 26/8 tại khu vực cánh đồng thuộc địa phận phường Hội An Đông. Thông tin trên đã được nhiều trang chia sẻ.

P.T.C. bị phạt 7,5 triệu đồng vì lên mạng dựng chuyện bị cướp (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an phường Hội An Đông đã vào cuộc xác minh, liên hệ chủ nhân của tài khoản nêu trên là P.T.C..

Từ thông tin do C. trình báo, Công an phường Hội An Đông đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ xác minh và phát hiện nhiều điểm nghi vấn.

Đến 17h cùng ngày, trước lý lẽ thuyết phục của các trinh sát và điều tra viên, C. đã thừa nhận nội dung đăng tải về việc bị cướp là hoàn toàn bịa đặt. Vì muốn xin tiền gia đình để mua điện thoại mới nên C. đã dựng lên câu chuyện trên.

Sau khi nhận thức được hành vi sai phạm của mình, C. đã gỡ bỏ bài viết nêu trên.

Công an phường Hội An Đông đã ra quyết định xử phạt P.T.C. 7,5 triệu đồng.

Trước vụ việc này, Công an phường Hội An Đông khuyến cáo mọi công dân cần nắm vững quy định pháp luật khi tham gia mạng xã hội, đặc biệt là trách nhiệm cá nhân đối với thông tin mình đăng tải.

Trong đó, chỉ tiếp nhận, chia sẻ thông tin từ nguồn chính thống, không đăng tải, lan truyền tin giả, tin sai sự thật, tin kích động. Những nút “like”, “chia sẻ” đối với các thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, những bình luận sai sự thật cũng đều bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an khuyến cáo công dân tuyệt đối tỉnh táo trước những thông tin giật gân, thiếu kiểm chứng. Mọi hành vi cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử lý hình sự.