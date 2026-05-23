Đăng tin bịa đặt "cháu bé thoi thóp sau tai nạn" để lừa tiền ủng hộ

Ngày 23/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang điều tra, giải quyết vụ việc liên quan đến đối tượng T.K.B. (SN 1988, quê Lào Cai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm tội, T.K.B. đã mua một tài khoản Facebook và một tài khoản ngân hàng. Sau đó B. đổi tên tài khoản Facebook vừa mua thành “Cánh Diều Ước Mơ”, rồi đăng tải bài viết không đúng sự thật về hoàn cảnh éo le của cháu M.L. (8 tuổi, quê Nghệ An) nhằm tạo sự thương cảm.

Sau đó, B. kêu gọi cộng đồng chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản cá nhân của mình.

T.K.B. đăng tải bài viết không đúng sự thật về hoàn cảnh éo le của cháu M.L. nhằm tạo sự thương cảm, kêu gọi cộng đồng chuyển tiền ủng hộ (Ảnh: Công an cung cấp).

Bằng thủ đoạn nêu trên, T.K.B. đã nhận được nhiều khoản tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trên cả nước.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua vụ việc nêu trên, lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân chỉ nên tham gia ủng hộ từ thiện thông qua các tổ chức, cá nhân uy tín, có thông tin rõ ràng; kiểm tra kỹ nội dung, nguồn gốc các bài viết kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội; không chuyển tiền khi chưa xác minh cụ thể người tiếp nhận.