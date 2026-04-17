Hiệu trưởng bị kỷ luật vì cơm từ thiện học sinh: "Tôi không có tư lợi"

Theo bà C.T.H., Hiệu trưởng Trường Mầm non Hóa Sơn, xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, trường được một đơn vị thuộc tỉnh Quảng Bình cũ (nay là Quảng Trị) kết nối, giới thiệu đến nhà từ thiện và được hỗ trợ Chương trình “Bữa cơm trưa cho trẻ”. Nhà trường không ký nhận hay có hợp đồng, văn bản cụ thể với phía tài trợ mà chỉ làm việc qua một tài khoản Zalo.

Trường Mầm non Hóa Sơn, xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Vị Hiệu trưởng cũng cho hay, chương trình nêu trên giúp đỡ 143/162 học sinh của Trường Mầm non Hóa Sơn. Mỗi ngày học, trẻ được hỗ trợ 15.000 đồng cho một suất ăn trưa, triển khai từ năm học 2023-2024 đến cuối năm 2025.

“Tôi đã báo cáo, giải trình đầy đủ vụ việc cho cấp trên. Các khuyết điểm cũng đã được chỉ ra và tôi chấp nhận hình thức kỷ luật và rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Trong việc này tôi không có tư lợi”, bà H. khẳng định.

Bà H. cũng thừa nhận thiếu sót trong việc thống kê số lượng học sinh ăn trưa hằng ngày gửi nhà tài trợ, dẫn đến số liệu không khớp với thực tế. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền do đơn vị từ thiện hỗ trợ đều được nhà trường dùng để lo bữa ăn trưa cho trẻ, không sử dụng vào mục đích khác.

“Ngoài học sinh nằm trong danh sách được đơn vị từ thiện hỗ trợ, nhà trường còn bố trí thêm suất ăn trưa thường xuyên cho 3 trẻ khó khăn, một số em khác cũng được hỗ trợ thêm các bữa ăn tại trường”, bà H. nói thêm.

Trường Mầm non Hóa Sơn nằm ở địa bàn biên giới, có 1 điểm chính và 2 điểm lẻ. Toàn trường có 162 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc.

Bà Đinh Thị Thanh Huyền, Bí thư Đảng ủy xã Kim Điền, cho biết địa phương nắm thông tin phản ánh liên quan đến Trường Mầm non Hóa Sơn qua đơn nặc danh. Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm, Đảng ủy xã Kim Điền đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã này vào cuộc xác minh.

Theo bà Huyền, sau khi làm rõ các khuyết điểm, vi phạm xảy ra tại Trường Mầm non Hóa Sơn, các cá nhân liên quan đã bị kỷ luật cả về mặt Đảng lẫn chính quyền.

Trường Mầm non Hóa Sơn nằm ở xã miền núi, có 1 điểm chính và 2 điểm lẻ (Ảnh: Tiến Thành).

Một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Điền cũng thông tin đơn vị đã làm rõ và xác định không có tư lợi trong sự việc xảy ra tại Trường Mầm non Hóa Sơn.

Thế nhưng theo vị lãnh đạo, việc lập danh sách suất ăn để gửi nhà tài trợ của trường là chưa đúng, dẫn đến có phản ánh, từ đó tạo dư luận không tốt, có thể gây ảnh hưởng đến uy tín nhà trường trong công tác tiếp nhận hỗ trợ.

Như Dân trí thông tin, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Điền đã kỷ luật khiển trách đối với bà C.T.H., Hiệu trưởng và cảnh cáo đối với bà Đ.T.T.X., Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hóa Sơn do có vi phạm, khuyết điểm. Về mặt chính quyền, các cá nhân này cũng bị kỷ luật với hình thức tương tự.

Quá trình thực hiện chương trình “Bữa cơm trưa cho trẻ”, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hóa Sơn đã chỉ đạo các giáo viên phụ trách lớp lập danh sách học sinh ăn cơm hằng ngày để gửi đến đơn vị từ thiện.

Danh sách do bà Đ.T.T.X., Phó Hiệu trưởng tổng hợp, trong đó có cả những em vắng học, không ăn trưa, dẫn đến sai lệch suất ăn so với thực tế.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Điền phát hiện từ tháng 12/2024 đến tháng 5/2025, nhà trường đã kê sai số lượng trẻ ăn trưa, nhận hơn 22 triệu đồng sai mục đích, yêu cầu của đơn vị từ thiện. Số tiền sau đó đã được trả lại vào tài khoản của nhà tài trợ.