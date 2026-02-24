Đại úy công an ở Lâm Đồng bị đánh gãy xương chân

Ngày 24/2, đoàn công tác của Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm hỏi Đại úy Trần Việt Hoàn, cán bộ Công an phường 3 Bảo Lộc (Lâm Đồng), người bị chấn thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Trước đó, nắm thông tin K’Jao (25 tuổi, trú tại phường 3 Bảo Lộc) có hành vi ném đá lên mái nhà hàng xóm, Công an phường 3 Bảo Lộc cử Đại úy Trần Việt Hoàn cùng một cán bộ đến làm việc. Tại hiện trường, Đại úy Hoàn bị K’Jao dùng xà beng tấn công, dẫn đến gãy xương chân trái.

Đoàn công tác Công an tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi Đại úy Trần Việt Hoàn (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Lực lượng chức năng sau đó khống chế K’Jao, đưa về trụ sở làm việc. Riêng Đại úy Trần Việt Hoàn được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, K’Jao đang bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Thăm hỏi cán bộ bị chấn thương, Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự kiên quyết, bản lĩnh của Đại úy Trần Việt Hoàn trong lúc làm nhiệm vụ.

Đại tá Đậu Xuân Bảo cũng đề nghị các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện để Đại úy Trần Việt Hoàn ổn định sức khỏe, sớm trở lại công tác.