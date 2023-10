Cựu trưởng phòng CSGT An Giang hầu tòa vì can thiệp cấp "biển số đẹp"

Ngày 7/10, TAND tỉnh An Giang mở phiên xét xử cựu Trưởng phòng CSGT đường bộ (PC08) Công an tỉnh An Giang cùng các thuộc cấp tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Bá Quận (cựu Trưởng phòng PC08), Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Hữu Ân, Võ Chí Linh và Nguyễn Hoàng Em, cùng là cựu cán bộ Phòng PC08.

Bị cáo Nguyễn Bá Quận tại tòa (Ảnh:CTV).

Theo cáo trạng, PC08 Công an tỉnh An Giang được Bộ Công an cấp tài khoản để thao tác trên ứng dụng cấp biển số xe ngẫu nhiên. Ông Quận là người quản lý tài khoản này.

Tuy nhiên từ năm 2012-2021, ông Quận đã giao tài khoản ứng dụng cho Ân và Khánh, chỉ đạo thuộc cấp can thiệp ứng dụng, cấp biển số xe theo ý muốn. Hoàng Em và Linh đã giúp sức cho Ân và Khánh trong quá trình cấp biển số xe sai quy định.

Trong quá trình điều tra, nhiều chủ phương tiện cho biết họ đã chi 1-50 triệu đồng để được PC08 Công an tỉnh An Giang cấp biển số đẹp.

Ông Quận và thuộc cấp bị cáo buộc đã can thiệp ứng dụng, cấp sai quy định hơn 5.000 biển số ô tô để tư lợi. Các hành vi Môi giới hối lộ, đưa và nhận hối lộ của nhóm bị cáo này đã được cơ quan điều tra tách riêng để tiếp tục làm rõ.

Tại tòa, cựu Trưởng phòng CSGT thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo này khai đã chỉ đạo thuộc cấp cấp sai quy định nhiều biển số đẹp cho người thân, bạn bè, chủ nợ, lãnh đạo trong tỉnh và cho Công ty TNHH Hùng Cường.

Con trai ông Quận cũng được cấp 8 biển số xe đẹp, trong đó có các biển: 67A-123.45, 67C-066.66, 67A-066.60…

Những bị cáo còn lại cũng thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận đã cấp sai quy định nhiều biển số xe cho lãnh đạo, người thân, bạn bè.

Ông Quận và thuộc cấp bị truy tố mức 5-10 năm tù.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 13/10.