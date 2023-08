Cựu trưởng công an "chung chi" để thả người vi phạm lĩnh 7 năm tù

Sau 2 ngày xét xử, chiều 29/8, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tuấn ( Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM) 7 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, người này bị phạt bổ sung số tiền 100 triệu đồng.

Cùng tội danh trên, 12 cựu cán bộ công an từng là cấp dưới của ông Tuấn lĩnh từ 2 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Tuấn (bìa phải) lĩnh 7 năm tù (Ảnh: X.D.).

Theo HĐXX, căn cứ kết quả thẩm vấn tại tòa, hồ sơ vụ án, xét thấy 13 người trong vụ án đều là những chiến sĩ công an được tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ nhưng vì động cơ vụ lợi mà phạm tội. Từ năm 2017 đến 2020, Tuấn là người đưa ra chủ trương thành lập hai tổ công tác, chỉ đạo bắt giữ những người vi phạm rồi nhận tiền, không xử lý.

Các bị cáo đã làm việc với 51 người vi phạm, song quá trình điều tra cơ quan chức năng chỉ lấy lời khai được của 29 người. Họ đã đưa tổng cộng gần 1,1 tỷ đồng, 2 chỉ vàng và 100 USD cho các cán bộ trong tổ tuần tra Công an phường Phú Thọ Hòa.

Tòa xác định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh của ngành công an nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương và niềm tin của người dân, do đó tuyên mức án như trên.

Theo cáo trạng, từ 2017 đến 2020, khi là Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, ông Tuấn có nhiệm vụ quản lý toàn bộ hoạt động của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và trực tiếp phụ trách Tổ tổng hợp. Cấp phó Phan Văn Hòa phụ trách Tổ phòng chống tội phạm, Lê Văn Quý phụ trách Tổ cảnh sát khu vực.

Ban chỉ huy Công an phường thành lập 2 tổ công tác có nhiệm vụ tuần tra, bắt giữ những người liên quan đến mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy; đưa về trụ sở lấy lời khai, ghi lý lịch, niêm phong tang vật... để chuyển lên Công an quận Tân Phú xử lý.

Cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến tháng 4/2020, các bị can đã thông đồng với nhau, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, yêu cầu những người bị bắt gọi điện thoại cho gia đình mang tiền đến trụ sở "chung chi" để được tha về, không bị xử lý.

Công an Phú Thọ Hòa đã bắt đưa về trụ sở 51 người liên quan đến ma túy nhưng cơ quan điều tra chỉ lấy được lời khai của 29 người. Những người này khai họ đã "chung chi" cho công an phường gần 1,1 tỷ đồng, 2 chỉ vàng và 100 USD.