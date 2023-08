Đề nghị phạt cựu Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa 7-8 năm tù

Chiều 28/8, TAND TPHCM tiếp tục xét xử bị cáo Phạm Thanh Tuấn, Phan Văn Hòa và Lê Văn Quý (Trưởng và Phó trưởng Công an Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM) cùng 10 cán bộ khác về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TPHCM phát biểu quan điểm về vụ án và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Đại diện VKSND TPHCM phát biểu quan điểm (Ảnh: X.D.).

Theo đại diện VKSND TPHCM, Luật Công an nhân dân quy định công an nhân dân là lực lượng giữ trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Pháp luật đã quy định cụ thể những việc cán bộ công an được làm và không được làm.

Tất cả bị cáo trong vụ án này đều là những chiến sĩ công an được tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi, Phạm Thanh Tuấn và đồng phạm đã yêu cầu người vi phạm "chung chi" để không xử lý. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh của ngành công an, và niềm tin của người dân.

Trong đó, Phạm Thanh Tuấn là người đưa ra chủ trương thành lập hai tổ công tác, là người chỉ đạo bắt giữ các đối tượng ma túy, chỉ đạo không xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Tuấn cũng yêu cầu đối tượng gọi người nhà đến "chung chi" tiền gửi cho mình.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn không thừa nhận là người có chủ trương thành lập hai tổ công tác, không xử lý các đối tượng ma túy. Tuấn chỉ nhận trách nhiệm khi chưa kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, chiến sĩ.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Tuấn có thái độ thành khẩn hơn. Bị cáo đã thừa nhận trách nhiệm cá nhân liên quan đến 10 người vi phạm trong các ca trực mà Tuấn trực chỉ huy.

Với vai trò là người chỉ huy cao nhất của lực lượng công an phường, Tuấn phải chịu trách nhiệm cao nhất. Từ đó, VKS xác định cáo trạng truy tố bị cáo Phạm Thanh Tuấn và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Bị cáo Tuấn (bìa phải) bị đề nghị mức án 7-8 năm tù (Ảnh: X.D.).

Theo cơ quan công tố, trong vụ án, các bị cáo từng là cấp dưới của Phạm Thanh Tuấn phạm tội có phần cả nể, lo sợ ảnh hưởng tới công việc nên biết sai vẫn phải làm. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX xem xét cân nhắc, phân hóa vai trò của từng bị cáo khi lượng hình.

Bên cạnh đó, VKSND TPHCM ghi nhận cho các bị cáo một số tình tiết như thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, quá trình công tác có nhiều đóng góp...

Từ những phân tích trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Phạm Thanh Tuấn 7-8 năm tù, Phan Văn Hòa và Lê Văn Quý 5-6 năm tù. Những bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 6 năm tù.

Tự bào chữa, bị cáo Tuấn trình bày các tình tiết giảm nhẹ và xin tòa xem xét cho mình được hưởng mức án nhẹ nhất.

Ngày mai, 29/8, phiên tòa tiếp tục tranh luận.