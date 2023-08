Cựu cán bộ công an yêu cầu người vi phạm mang tiền đến trụ sở "chung chi"

Theo dự kiến, ngày 25/8 tới, TAND TPHCM sẽ xét xử bị cáo Phạm Thanh Tuấn, Phan Văn Hòa và Lê Văn Quý (Trưởng và Phó trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa , quận Tân Phú, TPHCM) cùng 10 cán bộ khác về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Phiên tòa do ông Phạm Lương Toản làm chủ tọa và dự kiến kéo dài hết ngày 28/8.

Theo hồ sơ, các bị cáo trên có nhiệm vụ tổ chức đi tuần tra trên địa bàn phường. Khi phát hiện những người có hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy phải bắt giữ, lập hồ sơ, tạm giữ tang vật và ghi lời khai.

Tuy nhiên, các bị cáo không xử lý theo quy định mà yêu cầu người có hành vi vi phạm điện thoại liên hệ với người thân mang tiền đến trụ sở công an phường "chung chi" rồi thả về, không xử lý.

Từ năm 2018 đến tháng 4/2020, nhóm bị cáo này có liên quan việc tuần tra, phát hiện, bắt giữ, đưa về trụ sở công an phường ghi lời khai 51 người có hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy; sau đó "giải quyết" cho những người này về nhà mà không xử lý.

Đây là vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, phát hiện tại Công an phường Phú Thọ Hòa, do bị cáo Phạm Thanh Tuấn và đồng phạm thực hiện.

Qua tài liệu điều tra (Công an TPHCM và VKSND Tối cao), lời khai của 29 người bị bắt giữ, câu lưu tại trụ sở Công an phường Phú Thọ Hòa, cho rằng có bị ghi lời khai, lý lịch nhưng không thấy niêm phong ma túy. Tổng số tiền bắt nộp "chung chi" cho nhiều cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa hơn 1 tỷ đồng, 2 chỉ vàng và 100 USD.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan chức năng không thu được số tiền này, chỉ thu giữ một số tài liệu, sổ sách và biên bản ghi lời khai các đối tượng bị bắt quả tang còn lưu giữ tại trụ sở Công an phường, làm vật chứng để chứng minh hành vi phạm tội của 13 bị cáo.

Cơ quan tố tụng xác định xác định các đối tượng có thừa nhận việc đưa tiền cho cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa để được tha, không bị xử lý về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tuy nhiên không đủ căn cứ để khởi tố vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ vì việc giao nhận tiền chỉ có lời khai một phía.

Hồ sơ vụ án thể hiện hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan pháp luật, làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân. Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo có sự câu kết chặt chẽ bằng việc chia tổ, chia ca, phân công nhiệm vụ từng người. Hành vi phạm tội diễn ra liên tiếp nhiều lần, trong một thời gian dài với phương thức, thủ đoạn tương tự nhau.