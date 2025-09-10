Nguyên nhân, điều kiện phạm tội của loạt bị cáo trong vụ án Thuận An

Sáng 10/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An bước sang phần tranh luận. Trước đó, đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội, đưa ra những cáo buộc với 29 bị cáo sau gần 2 ngày xét xử.

"Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 120 tỷ đồng", VKSND TP Hà Nội đánh giá.

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, cùng 28 bị cáo khác đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, với các tài liệu, chứng cứ có trong điều tra vụ án.

Đánh giá về nguyên nhân, điều kiện phạm tội của các bị cáo, bản luận tội chỉ ra đã có những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, đấu thầu. Một số cán bộ, đảng viên trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đấu thầu tại các địa phương đã suy đồi về đạo đức.

Vì động cơ vụ lợi, các bị cáo đã câu kết với doanh nghiệp, tạo ra nhóm lợi ích và lợi ích nhóm, bị doanh nghiệp thao túng.

Đại diện VKSND TP Hà Nội tại phiên tòa (Ảnh: P.A.).

Đối với Nguyễn Duy Hưng, Viện kiểm sát đánh giá bị cáo này có vai trò cao nhất, xuyên suốt vụ án, hành vi có tính chất thao túng, làm suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên, làm nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước bị xử lý, nên phải chịu trách nhiệm chính, cần mức án nghiêm khắc.

Bị cáo Trần Anh Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An, là người trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới đưa tiền cảm ơn cho các cá nhân lãnh đạo Ban QLDA tỉnh Bắc Giang (cũ), Hà Nội, Quảng Ninh… Do đó, bị cáo bị Viện kiểm sát đánh giá là người thực hành tích cực, giúp Hưng tham gia trúng thầu, thi công các gói thầu.

Bản luận tội cũng cáo buộc Nguyễn Khắc Mẫn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An, là người nghe theo chỉ đạo của Hưng, Quang để trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới thông đồng với chủ đầu tư, chủ thầu, tổ chuyên gia chấm thầu ở tỉnh Bắc Giang (cũ) và Bộ Giao thông Vận tải (cũ), giúp Thuận An và liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công gói thầu trái quy định pháp luật.

Mẫn cũng cùng lãnh đạo Thuận An chi tiền cơ chế cho các cá nhân là lãnh đạo Ban QLDA. Viện kiểm sát đánh giá bị cáo này là người thực hành, giúp Nguyễn Duy Hưng phạm tội.

Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX phạt Nguyễn Duy Hưng 10-11 năm tù; Trần Anh Quang 6-7 năm tù; Nguyễn Khắc Mẫn 5-6 năm tù, cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Là bị cáo duy nhất từng giữ chức lãnh đạo cấp tỉnh, ông Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ), bị cáo buộc sau khi tiếp nhận chủ trương của lãnh đạo cấp trên là Ban QLDA báo cáo, ông đã chỉ đạo hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu dự án cầu Đồng Việt.

Viện kiểm sát kết luận ông Pích đã cùng cấp dưới thông đồng, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ tiêu chí để liên danh nhà thầu trúng thầu trái quy định pháp luật. Hành vi của ông Pích đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 96 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 4 tỷ đồng.

Ông Lê Ô Pích bị cơ quan tố tụng đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: P.A.).

Đối với ông Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bản luận tội cáo buộc bị cáo đã tác động đến nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) Dương Văn Thái để tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt.

Từ đó, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và Ban QLDA Bắc Giang tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu trái quy định. Hành vi của ông Hà là lợi dụng người có chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 750 triệu đồng.

VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 5-6 năm tù.

Đối với những bị cáo còn lại, VKS lần lượt đề nghị mức án cao nhất là 6 năm tù và thấp nhất là 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.