Cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 500 triệu đồng chuyển nhầm

Ngày 28/4, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Mai (44 tuổi, cựu nhân viên ngân hàng) 16 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Chiếm giữ trái phép tài sản.

Bị cáo Phạm Thị Mai (Ảnh: Xuân Duy).

Theo hồ sơ vụ án, Mai là nhân viên tín dụng tại một ngân hàng thương mại chi nhánh Chơn Thành (tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai).

Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, do kinh doanh bất động sản thua lỗ, nợ nần nhiều người, Mai đã đưa ra thông tin gian dối rằng mình từng là phó giám đốc ngân hàng nhưng bị mất chức, cần tiền để “phục chức”.

Bằng thủ đoạn này, bị cáo đã nhận tiền của các bị hại với lý do chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đáo hạn ngân hàng. Cụ thể, Mai đã 3 lần chiếm đoạt tổng số tiền 992 triệu đồng của ông Trần Anh C. và 1 lần chiếm đoạt 700 triệu đồng của ông S.

Ngoài ra, ngày 12/12/2024, tại phường Phú Lợi (tỉnh Bình Dương cũ), sau khi bà Phạm Thị Nh. chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản của Mai và yêu cầu hoàn trả, bị cáo đã không trả lại mà chiếm đoạt, sử dụng hết số tiền này.