Tuyên án 23 bị cáo trong vụ án lừa cho vay để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 26/1, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án đối với 23 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Các bị cáo tại toà (Ảnh: CTV).

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức, hậu quả rất lớn. Trong vụ án này, Trịnh Tuấn Kiệt (SN 1991) và Chiêm Diêu Đại (SN 1985) là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo, điều hành các đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội.

Trên cơ sở đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Kiệt tù chung thân và Đại 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với các bị cáo giữ vai trò giúp sức tích cực trong việc chiếm đoạt tài sản, HĐXX tuyên phạt mức án từ 7 đến 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tùy theo vai trò và mức độ tham gia hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, HĐXX tuyên phạt mức án từ 2 đến 15 năm tù.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho các ngân hàng số tiền thiệt hại đặc biệt lớn, gồm nợ gốc, nợ lãi và các dư nợ tín dụng liên quan, theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2022, Kiệt và Đại đã tổ chức đường dây cho vay tín dụng đen, không có giấy phép hoạt động nhưng rao tin "cho vay lãi suất chỉ 0,5%-1,5%/tháng, thủ tục đơn giản, chỉ cần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)".

Khi người dân, trong đó có nhiều hộ đồng bào Khmer ở Sóc Trăng, giao giấy tờ tùy thân và GCNQSDĐ, Kiệt và Đại lừa họ ký vào hợp đồng dưới hình thức “chuyển nhượng QSDĐ có thời hạn”. Thực chất, đây là việc sang tên sổ đỏ cho người của nhóm đối tượng.

Nghiêm trọng hơn, các đối tượng còn giả mạo chữ ký, lợi dụng cán bộ phường, văn phòng công chứng và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để hoàn tất hồ sơ. Sau đó, chúng cấu kết với cán bộ tại một số chi nhánh ngân hàng ở Sóc Trăng (cũ) để thế chấp, vay vốn và chiếm đoạt tiền.

Kết quả điều tra xác định, Kiệt đã thuê 80 người đứng tên trên sổ đỏ, thực hiện 135 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt 112,7 tỷ đồng; Đại thuê 31 người, thực hiện 51 hợp đồng, chiếm đoạt 50,8 tỷ đồng.

Hàng loạt đồng phạm khác tham gia với vai trò giúp sức: tìm kiếm QSDĐ, đưa người đi công chứng, giả chữ ký, ký hợp đồng thế chấp hoặc trực tiếp đứng tên sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. Mỗi người được hưởng lợi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Nhiều đối tượng như Lâm Quốc Sĩ, Trần Gia Huy, Đỗ Bé Hoàng, Dương Nhựt Quế… lần lượt bị xác định giúp Kiệt chiếm đoạt từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Một mạng lưới môi giới đất khác gồm Thạch Sà Lệt, Huỳnh Văn Lến, Bùi Văn Hoàng, Bùi Thu Hà, Nguyễn Thị Cúc, Ông Thị Hoa, Lê Thanh Liêm, Huỳnh Sil… đã trực tiếp hoặc gián tiếp đưa hàng trăm QSDĐ vào tay Kiệt và Đại, tạo điều kiện để lừa đảo ngân hàng.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án có sự câu kết chặt chẽ giữa nhiều đồng phạm, tổ chức thực hiện tội phạm bài bản. Một số trường hợp, người dân tin rằng chỉ “chuyển nhượng tạm” để vay tiền và sẽ lấy lại sổ đỏ khi trả nợ. Thế nhưng trên thực tế, QSDĐ đã bị sang tên cho người khác, đem thế chấp tại ngân hàng mà chủ đất không hề hay biết.

Toàn bộ số tiền vay được nhóm Kiệt và Đại sử dụng vào mục đích cá nhân, không trả nợ, khiến ngân hàng thiệt hại nặng nề và đẩy nhiều hộ dân vào cảnh nguy cơ mất đất.