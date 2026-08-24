Hải "Sapa TV" hô biến thịt trâu sấy Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Tây Bắc

Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Vũ Hoàng Hải (tức Hải "Sapa TV", SN 1986, ở phường Lào Cai) để điều tra về tội Lừa dối khách hàng.

Vũ Hoàng Hải tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài Hải, Công an Lào Cai cũng khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam với Phạm Văn Hà (SN 1982, ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), là Giám đốc Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam và Bùi Thị Kim Tuyên (SN 1988), vợ của Vũ Hoàng Hải, về tội Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan chức năng, Hải "Sapa TV" lợi dụng ảnh hưởng của bản thân trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên k‎ý hợp đồng tiêu thụ bán sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay do Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam nhập nguyên liệu thịt trâu đông lạnh Ấn Độ về sản xuất.

Sau đó Hải và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội đây là “Thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc" và in logo của Hải Sapa TV để bán ra thị trường.

Vợ chồng Hải "Sapa TV" quảng cáo thịt trâu sấy (Ảnh: Facebook).

Từ năm 2022 đến năm 2025, vợ của Hải đã mua của Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam số lượng thịt trâu sấy khô tê cay với số tiền 30 tỷ đồng để bán ra thị trường.

Vũ Hoàng Hải khai với cơ quan điều tra: "Tôi sở hữu các kênh Facebook, YouTube, TikTok... với lượng người theo dõi rất nhiều. Tôi chuyên kinh doanh đặc sản Tây Bắc nên đã nhập thịt trâu sấy khô tê cay của Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, sau đó đổi tên thành thịt trâu sấy gác bếp đặc sản Tây Bắc rồi kêu gọi mọi người ủng hộ.

Tôi nhận thấy hành vi của mình là sai, tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến những người luôn yêu quý, ủng hộ và đã mua sản phẩm của tôi. Tôi xin được khắc phục hậu quả".

Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xác nhận, Vũ Hoàng Hải (tức Hải "Sapa TV", SN 1986, quê Phú Thọ) sở hữu một nhà hàng ăn uống nằm trên địa bàn phường, tại đường Điện Biên Phủ.

Đây là vị trí đắc địa trên trục quốc lộ 4D từ Sa Pa đi Lai Châu, đối diện với bến xe tạm của phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Cơ sở kinh doanh này cao 3 tầng, mỗi tầng rộng khoảng hơn 200m2. Trước cửa nhà hàng treo biển bán phở, thắng cố, cá tầm, trâu gác bếp, gà đen...