Khởi tố Hải "Sapa TV"
(Dân trí) - Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố Vũ Hoàng Hải (tức Hải "Sapa TV") và vợ là Bùi Thị Kim Tuyên.
Ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Hoàng Hải (SN 1986, ở phường Lào Cai) để điều tra về tội Lừa dối khách hàng.
Công an tỉnh Lào Cai cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hà (SN 1982, ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Giám đốc Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam và Bùi Thị Kim Tuyên (SN 1988), vợ của Vũ Hoàng Hải, về tội Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) triệu tập, khám xét nơi ở, trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Sapa TV tại số 051, 052 đường D1, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, do Vũ Hoàng Hải làm giám đốc.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, Vũ Hoàng Hải lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ bán sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay, do Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam nhập nguyên liệu thịt trâu đông lạnh Ấn Độ về sản xuất. Sau đó Vũ Hoàng Hải và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội là "Thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc" và in logo của Hải "Sapa TV" để bán ra thị trường.
Quá trình điều tra từ năm 2022 đến năm 2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua của Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam số lượng lớn thịt trâu sấy khô tê cay với số tiền 30 tỷ đồng để bán ra thị trường.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Vũ Hoàng Hải (SN 1986), quê Phú Thọ. Những năm 1990, Hải cùng gia đình lên Sa Pa (Lào Cai) sinh sống, làm việc.
Hải nổi lên là một trong những nhân vật xây dựng nội dung về ẩm thực trên các nền tảng mạng xã hội, chủ kênh thu hút hơn 5,1 triệu người theo dõi trên TikTok, 1,8 triệu lượt theo dõi trên YouTube và 1,2 triệu lượt yêu thích trên Facebook.
Vào tháng 5/2025, nam TikToker này từng bị công kích dữ dội vì chia sẻ trải nghiệm món lòng se điếu tại quán Lòng Chát. Sau đó, những video liên quan bị ẩn đi với lý do "tránh bị hiểu lầm".