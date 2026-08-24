Khởi tố Hải "Sapa TV"

Ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Hoàng Hải (SN 1986, ở phường Lào Cai) để điều tra về tội Lừa dối khách hàng.

Vũ Hoàng Hải tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an tỉnh Lào Cai cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hà (SN 1982, ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Giám đốc Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam và Bùi Thị Kim Tuyên (SN 1988), vợ của Vũ Hoàng Hải, về tội Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) triệu tập, khám xét nơi ở, trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Sapa TV tại số 051, 052 đường D1, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, do Vũ Hoàng Hải làm giám đốc.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, Vũ Hoàng Hải lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ bán sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay, do Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam nhập nguyên liệu thịt trâu đông lạnh Ấn Độ về sản xuất. Sau đó Vũ Hoàng Hải và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội là "Thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc" và in logo của Hải "Sapa TV" để bán ra thị trường.

Từ trái qua phải: Vũ Hoàng Hải, Bùi Thị Kim Tuyên và Phạm Văn Hà (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra từ năm 2022 đến năm 2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua của Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam số lượng lớn thịt trâu sấy khô tê cay với số tiền 30 tỷ đồng để bán ra thị trường.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.