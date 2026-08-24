VKS đề nghị tuyên phạt Chi Dân 7-8 năm tù, An Tây 9-11 năm tù

Sau một tuần làm việc, phiên tòa sơ thẩm xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, đã kết thúc phần xét hỏi. Sáng 24/8, đại diện VKSND TPHCM phát biểu quan điểm xử lý vụ án và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Qua 4 ngày xét hỏi, phần lớn bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Một số bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, đại diện VKS đã trình chiếu lời khai, chữ viết và biên bản đối chất để làm rõ các tình tiết liên quan.

Ca sĩ Chi Dân trả lời câu hỏi (Ảnh chụp màn hình: Xuân Duy).

Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị xét xử về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) hầu tòa về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chi Dân và anh trai Nguyễn Trung Tín thừa nhận hành vi như cáo trạng. An Tây cũng thừa nhận hành vi bị truy tố, khai nhờ Văn Anh Duy mua ma túy để sử dụng một mình, sau đó đồng ý cho Duy và Nguyễn Phương Đông cùng sử dụng.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương thừa nhận nội dung cáo trạng và khai bắt đầu sử dụng ma túy từ khoảng năm 2021 do gặp vấn đề về sức khỏe, chuyện tình cảm và công việc.

Trong khi đó, Vũ Hải Anh (bạn trai của Phương, con trai một hoa hậu) không đồng ý với cáo buộc, cho rằng mình không thực hiện hành vi như cáo trạng nêu.

HĐXX vụ án VN10 (Ảnh: Nam Anh).

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi

Theo đại diện VKS, thời gian qua, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn diễn biến phức tạp, số vụ án có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động có tổ chức, thậm chí móc nối với các đối tượng ở nước ngoài. Vụ án VN10 cho thấy hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy có tính chất xuyên quốc gia, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu, vận chuyển ma túy vào Việt Nam.

Đại diện VKS cho rằng, việc đưa vụ án ra xét xử công khai nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết 02 của Đảng bộ TPHCM, hướng đến mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành thành phố không ma túy vào năm 2030.

Đối với các bị cáo vắng mặt, VKS đề nghị HĐXX bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật. Khi luận tội, đại diện VKS không nhắc lại toàn bộ nội dung cáo trạng mà tập trung phân tích, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, vai trò trong vụ án, hậu quả, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đối với bị cáo Vũ Hải Anh, dù không thừa nhận hành vi phạm tội, đại diện VKS cho rằng căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của những người liên quan và các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra công khai tại tòa, có đủ cơ sở xác định cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội.

214 bị cáo theo dõi từ điểm cầu T30 (Ảnh chụp màn hình: Nam Anh).

Với bị cáo Hà Danh Nậm, VKS nhận định bị cáo giữ vai trò quan trọng trong đường dây, liên quan đến 6 chuyến hàng ma túy được vận chuyển trót lọt từ Pháp về Việt Nam. Hoàng Sỹ Thắng là người trực tiếp nhận các kiện hàng chứa ma túy, sau đó phân chia và chỉ đạo giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với một chuỗi hoạt động khép kín từ châu Âu, Campuchia về Việt Nam, sau đó đưa ma túy đến các đầu mối tiêu thụ và tổ chức sử dụng. Số lượng ma túy đặc biệt lớn, gồm nhiều chủng loại, trong đó có những loại đặc biệt nguy hiểm.

Các bị cáo sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như ngụy trang ma túy trong hàng hóa, hàng thiết yếu; lợi dụng dịch vụ ký gửi, chuyển phát hàng hóa; sử dụng các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao và tài khoản ngân hàng không chính chủ để che giấu hành vi phạm tội.

Một số bị cáo còn tàng trữ vũ khí, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Đại diện VKS xác định các bị cáo cầm đầu như Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng... giữ vai trò chính, trực tiếp thực hiện việc mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn và chỉ đạo các bị cáo khác trong đường dây.

Các bị cáo còn lại giữ vai trò giúp sức, vận chuyển, giao nhận hoặc tham gia những khâu khác trong quá trình mua bán, tiêu thụ ma túy. Do đó, cần phân hóa trách nhiệm hình sự phù hợp với tính chất, mức độ và vai trò của từng bị cáo.

Mức án đề nghị cho An Tây, "cô tiên từ thiện"

Theo VKS, bị cáo Andrea Aybar Carmona (An Tây) đã cung cấp ma túy và địa điểm để cùng Văn Anh Duy, Nguyễn Phương Đông sử dụng ma túy vào ngày 2/11/2024; đồng thời tổ chức cho Duy sử dụng ma túy vào ngày 8/11/2024.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương và bạn trai Vũ Hải Anh đã chuẩn bị khí cười, ma túy, "nước vui", thuốc lắc cùng các dụng cụ liên quan để nhóm bạn sử dụng trong tiệc sinh nhật.

Đại diện Viện KSND TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Đối với ca sĩ Chi Dân cùng anh trai Nguyễn Trung Tín đã bàn bạc, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và góp tiền mua nhiều loại ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đại diện VKS các bị cáo trong vụ án thành khẩn khai báo, đề nghị HĐXX xem xét khi lượng hình.

Từ những phân tích trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo An Tây 2-3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, 7-8 năm tù tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt đề nghị là 9-11 năm tù.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị đề nghị 6-7 năm tù Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Nguyễn Trung Tín (anh trai Chi Dân) cùng bị đề nghị mức án 7-8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối với các bị cáo còn lại trong vụ án, cơ quan công tố đề nghị mức án từ 2 năm tù đến tử hình (có 9 án tử hình được đề nghị).