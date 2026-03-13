Cựu Chủ tịch Vicem Lê Văn Chung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Sau hơn 1 tháng tuyên án, đến nay Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 9 bị cáo trên tổng số 13 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty xi măng Việt Nam (Vicem).

Theo đó, bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị xem xét cách tính thiệt hại của vụ án về số tiền thất thoát và lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc Vicem) kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị Tòa cấp phúc thẩm đánh giá lại bản chất hành vi và mức độ phạm tội; đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt và trách nhiệm bồi thường.

Ngoài ra, bị cáo Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Vicem) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin giảm trách nhiệm bồi thường và miễn án phí dân sự. Bị cáo Tạ Quang Bửu (cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó tổng giám đốc Vicem) xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế dự toán của Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam) đề nghị xem xét phần định tội danh; xin giảm nhẹ hình phạt, giảm số tiền đền bù, khắc phục hậu quả.

Có 2 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường là Trịnh Công Loan (cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem), Trần Bình Trọng và Nguyễn Lâm Cường (cùng là cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam).

Bị cáo Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Vicem (Ảnh: Danh Lam).

Bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem) kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét, sự việc xảy ra từ tháng 9/2010 đến hết năm 2015 nhưng từ tháng 2/2012 bị cáo đã chuyển công tác.

Bị cáo mong Tòa phúc thẩm ghi nhận và xem xét lại trách nhiệm của bị cáo để tránh làm thiệt thòi cho bị cáo.

Trước đó, trong các ngày từ 26/1 đến 3/2, TP Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên án phạt bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc Vicem) bị phạt 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hình phạt là 15 năm tù.

11 bị cáo còn lại bị Tòa sơ thẩm tuyên phạt các mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 12 năm 6 tháng tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2006-2011, mặc dù các tài liệu thể hiện giá thuê văn phòng và dịch vụ phụ trợ trên thị trường ở mức thấp, song bị cáo Dư Ngọc Long vẫn tham mưu áp dụng mức giá cho thuê và giá dịch vụ cao hơn để tính toán hiệu quả kinh tế, qua đó làm cơ sở đề xuất triển khai dự án Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem.

Trên cơ sở đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh đã ký văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án với tổng vốn dự kiến 1.482 tỷ đồng.

Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án, mặc dù hồ sơ dự án của đơn vị tư vấn chưa hoàn chỉnh nhưng bị cáo Lê Văn Chung và Nguyễn Ngọc Anh vẫn chỉ đạo triển khai, dẫn tới việc tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng lên 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng.

Hành vi của các bị cáo đã gây thất thoát hơn 380 tỷ đồng.