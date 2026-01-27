Nhận tiền tỷ của doanh nghiệp, khi chia cho lãnh đạo chỉ nói quà Tết

Ngày 26/1 - ngày đầu diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty xi măng Việt Nam (Vicem).

Không ngờ hậu quả gây ra lớn phải hầu tòa

Tại phần thủ tục, HĐXX thông báo bị cáo Nguyễn Bích Thủy (67 tuổi, cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem) đã mất nên HĐXX ra quyết định đình chỉ xét xử vụ án về phần hình sự đối với bị cáo Thủy.

Các vấn đề dân sự và xử lý vật chứng liên quan tới bị cáo Nguyễn Bích Thủy vẫn được tòa án đưa ra xét xử trong vụ án này.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Bích Thủy bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trong ngày đầu xét xử, HĐXX xét hỏi các bị cáo từng là lãnh đạo tại Vicem để làm rõ những sai phạm khi thực hiện dự án "trung tâm điều hành và giao dịch Vicem" tại khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội).

Là một trong hai bị cáo nhiều tuổi nhất, ông Nguyễn Ngọc Anh (73 tuổi, cựu Tổng giám đốc Vicem) được tại ngoại do mắc nhiều bệnh nặng.

Tại tòa, bị cáo ngồi xe lăn, cầm theo chai nước đặt trên đùi. HĐXX bố trí ghế phụ cho luật sư ngồi cạnh bị cáo Ngọc Anh và ghé sát tai nói lại toàn bộ nội dung câu hỏi do bị cáo suy giảm thính lực.

Bị cáo trình bày, trong quá trình dự án "trung tâm điều hành và giao dịch Vicem", dù biết hiệu quả hoàn thành thấp nhưng đơn vị vẫn quyết tâm làm. Song bị cáo không ngờ lại dẫn đến những hậu quả, sai phạm lớn để phải đứng trước tòa như hôm nay.

Về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, ông Ngọc Anh cho rằng bản thân không vi phạm vì không chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu.

Các bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh: Minh Hùng).

Song bị cáo thừa nhận có cầm của Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Vicem) 800 triệu đồng. Số tiền này, ông Ngọc Anh nhận nhiều lần, mỗi lần 100-200 triệu đồng, vào dịp Tết và ngày Quốc tế lao động.

"Tôi không biết tiền của nhà thầu nào, Long chỉ nói là quà Tết, thăm hỏi nhau dịp Tết", bị cáo Ngọc Anh khai và trình bày tiền đưa làm nhiều lần, mỗi lần 100-200 triệu đồng nên không bất ngờ bởi thời điểm đó thu nhập của cán bộ Vicem ở mức 80-100 triệu đồng/tháng.

Cựu Tổng giám đốc Vicem khẳng định, trước khi thực hiện dự án không chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Econ trúng thầu.

"Tại anh em cứ đồn nhau là anh Ngọc Anh đồng ý rồi, rồi sau đó thông qua thôi chứ tôi không đồng ý", cựu Tổng giám đốc 73 tuổi phân trần và cho rằng thời điểm đó không biết Econ đang có nhiều dự án chưa hoàn thành.

Đến khi cơ quan điều tra nói mới biết, nếu biết trước bị cáo đã đôn đốc Econ phải làm xong các dự án khác mới thi công cho Vicem.

Ông Đỗ Đình Thu, cựu Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Econ thừa nhận có gặp Dư Ngọc Long đề nghị được tạo điều kiện để trúng thầu và hỏi việc cảm ơn như thế nào.

Khi đó, ông Long có nêu yêu cầu nhưng ông Thu nói công ty tư nhân không đáp ứng được cao thế nên đã thống nhất là 5%. Sau đó, Long đưa ông Thu lên gặp sếp là Nguyễn Ngọc Anh để trao đổi.

Nhận tiền tỷ chia cho lãnh đạo

Tại tòa, bị cáo Dư Ngọc Long thừa nhận việc nhận hơn 3,2 tỷ đồng của Econ và sau đó chia cho ông Ngọc Anh và 2 cựu lãnh đạo khác của Vicem.

Ông Long trình bày, khi chia tiền cho lãnh đạo đã không nói tiền là của Econ, chỉ nói quà Tết.

Còn lãnh đạo có "ngầm hiểu" là tiền "cảm ơn" của doanh nghiệp hay không thì ông không biết.

Ông Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án của Vicem (Ảnh: Minh Hùng).

Trước bục khai báo, bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV kiêm cựu Tổng giám đốc Vicem) trình bày, việc triển khai dự án "trung tâm điều hành và giao dịch Vicem" đã được đưa vào kế hoạch hàng năm của Vicem.

Ông Chung thừa nhận mình là người ký quyết định triển khai dự án "trung tâm điều hành và giao dịch Vicem" thành trụ sở và văn phòng cho thuê nhưng về phần số liệu doanh thu đầu vào của dự án bị cáo không nắm rõ do thời điểm đó triển khai 5 dự án điện và nâng công suất của 6 nhà máy xi măng.

Sau đó, các nhà máy được đưa vào hoạt động, vượt qua giai đoạn thách thức, khó khăn đảm bảo bình ổn thị trường xi măng cả nước, cân đối được tiền lương, thưởng cho cán bộ, công nhân.

"Điều đáng buồn là tại dự án triển khai "trung tâm điều hành và giao dịch Vicem" lại gây ra những sai lầm, sai sót mà bị cáo phải trả giá như ngày hôm nay", ông Lê Văn Chung nói.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long bị đưa ra xét xử về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Đỗ Đình Thu, cựu Chủ tịch Econ hầu tòa về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Hôm nay (27/1), tòa tiếp tục phần xét hỏi.