Cựu cán bộ trường đại học ở Hà Nội bị truy tố vì lừa cháu họ hơn 13 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Ngân (46 tuổi, cựu cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Kỹ thuật cơ khí, Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bị hại trong vụ án là chị T.T.N. (40 tuổi, trú tại phường Định Công, Hà Nội), là cháu họ của Ngân. Cơ quan tố tụng xác định, bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc góp vốn kinh doanh mua bán đá muối và đầu tư các gói thầu vật tư trong Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Ngân đã chiếm đoạt của chị N. hơn 13 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, năm 2022, Nguyễn Thị Hồng Ngân bắt đầu tham gia giao dịch ngoại hối qua ứng dụng Meta Trader 4 (MT4) trên điện thoại di động. Ban đầu có lãi, song đến giữa năm 2022, Ngân thua lỗ nên nảy sinh ý định tìm cách lấy tiền để tiếp tục giao dịch nhằm gỡ gạc.

Dù không có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến việc mua sắm các gói thầu vật tư, cũng không kinh doanh mua bán đá muối, Ngân vẫn nói với chị N. rằng mình có quan hệ tốt trong Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, được ưu tiên tiếp cận nhiều gói thầu vật tư.

Cùng với đó, do trước đây từng mua đá muối giúp chị N., Ngân tiếp tục đưa ra thông tin về việc góp vốn kinh doanh đá muối để kiếm lời.

Theo nội dung cáo trạng, Ngân cam kết nếu chị N. góp tiền sẽ được hưởng 30.000 đồng/hộp đá muối thẳng, 35.000 đồng/hộp đá muối cong, thời hạn trả cả gốc lẫn lãi sau 3 tuần. Với các gói thầu vật tư, Ngân nói nếu góp 100 triệu đồng thì sau 1 tháng sẽ có lãi 7 triệu đồng. Do tin tưởng quan hệ họ hàng, hai bên chỉ thỏa thuận miệng, trao đổi qua tin nhắn Zalo và điện thoại.

Từ ngày 27/9/2022 đến 17/5/2024, chị N. đã nhiều lần chuyển cho Ngân tổng cộng hơn 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Ngân không thực hiện việc đầu tư như đã hứa mà sử dụng vào mục đích cá nhân, đồng thời tiếp tục giao dịch ngoại hối trên sàn Forex và bị thua lỗ, mất khả năng thanh toán.

Để tạo lòng tin rằng các hoạt động mua bán đá muối và đầu tư vật tư là có thật, mỗi khi chị N. chuyển tiền vào các “đơn hàng”, Ngân lại chuyển trả một phần, nói là tiền gốc và lãi của việc đầu tư. Tổng số tiền Ngân đã chuyển trả cho chị N. được xác định là hơn 67 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 5/2024, Ngân không tiếp tục thanh toán theo thỏa thuận. Khi chị N. liên tục đòi tiền, bị can nói dối rằng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đang bị kiểm toán để trì hoãn việc trả nợ.

Cáo trạng nêu, tính đến ngày 25/5/2025, số tiền Nguyễn Thị Hồng Ngân chiếm đoạt của chị N. là hơn 13 tỷ đồng. Đến nay, Ngân đã trả thêm 1,3 tỷ đồng, còn nợ lại hơn 11 tỷ đồng. Ngoài ra, chị N. còn yêu cầu Ngân thanh toán thêm 728 triệu đồng là khoản vay mượn riêng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác minh tại Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội và xác định Nguyễn Thị Hồng Ngân là cán bộ công tác tại Trung tâm Kỹ thuật cơ khí, làm nhiệm vụ thực hành thí nghiệm, không có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến các gói thầu vật tư trong trường.