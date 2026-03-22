Điều tra tiệm vàng ở U Minh bị mất trộm

Ngày 22/3, UBND xã U Minh (tỉnh Cà Mau) cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ mất trộm tài sản tại tiệm vàng H.P. 2 trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 21/3, bà N.T.Y. (49 tuổi, trú tại xã U Minh) dọn dẹp vàng 24K mang về nhà cất giữ, còn số vàng 18K để lại tiệm.

Gần 5h ngày 22/3, em bà Y. điện thoại báo cửa tiệm vàng không khóa, có dấu hiệu đã bị cạy. Bà Y. đến tiệm kiểm tra phát hiện mất trộm một số lượng vàng 18K.

Vụ việc được bà Y. trình báo công an địa phương. Cơ quan công an đã đến hiện trường lập biên bản, vào cuộc điều tra.