Nam thanh niên mang xe đi cầm cố rồi báo bị cướp xe

Ngày 22/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an phường Mạo Khê (Quảng Ninh) đang củng cố hồ sơ để xử lý T.B.L. về hành vi báo tin giả, sai sự thật đến cơ quan chức năng.

Khoảng 22h ngày 12/3, đơn vị tiếp nhận tin báo của anh T.V.L. (trú tại khu Kim Sen) về việc con trai là T.B.L. (SN 2010) bị cướp xe máy điện.

Công an phường Mạo Khê xác minh xử lý thông tin sai sự thật (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Theo trình báo, khoảng 21h cùng ngày, T.B.L. điều khiển xe máy điện đến khu Đông Sơn thì bị hai người lạ đe dọa, dùng vũ lực cướp tài sản.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, lực lượng công an đã khẩn trương rà soát, truy xét và trích xuất camera tại khu vực xảy ra sự việc.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 15 phút xác minh, cơ quan chức năng xác định thông tin vụ cướp không đúng sự thật.

Làm việc với công an, T.B.L. khai nhận do nợ tiền chơi game nên đã mang xe đi cầm cố với số tiền 7 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Lo sợ bị gia đình phát hiện, thiếu niên này đã dựng chuyện bị cướp tài sản.

Công an phường Mạo Khê tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.