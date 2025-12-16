Cựu Bí thư Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù

Sáng 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn kết thúc xét hỏi để bước vào phần tranh luận.

Trước khi tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo Viện kiểm sát, trong vụ án này các bị cáo đều có nhân thân tốt, sau khi xét xử sơ thẩm có nhiều cơ quan, ban ngành, người dân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đặc biệt, trong quá trình công tác nhiều bị cáo như: Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành,... có nhiều thành tích xuất sắc được Nhà nước ghi nhận.

Sau xét xử sơ thẩm các bị cáo như Lê Duy Thành, Hoàng Thị Thúy Lan,... tiếp tục tác động gia đình để nộp khắc phục hậu quả của vụ án thể hiện sự ăn năn hối cải của bản thân.

Từ những phân tích, nhận định trên, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 24-30 tháng tù (án sơ thẩm 14 năm tù về tội Nhận hối lộ); giảm cho bị cáo Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) 30-36 tháng tù (án sơ thẩm 12 năm tù về tội Nhận hối lộ).

Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm giảm cho cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Hoàng Anh 18-24 tháng tù (án sơ thẩm 8 năm tù về tội Nhận hối lộ).

Ngoài ra, Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho các cựu lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cụ thể, các ông Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ; Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ; Hà Hòa Bình, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ được đề nghị giữ nguyên mức án tòa sơ thẩm đã tuyên nhưng cho hưởng án treo.

Tại phiên tòa sơ thẩm cả 3 bị cáo trên đều bị tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, trong các đơn kháng cáo gửi tới tòa, tất cả các bị cáo đều đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ hoặc chuyển sang hình phạt cảnh cáo.

Theo bản án sơ thẩm, HĐXX xác định Nguyễn Văn Hậu đã lợi dụng quan hệ cá nhân hoặc thông qua công việc để đưa hơn 132 tỷ đồng cho lãnh đạo tỉnh ủy, UBND và các sở, ngành tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng nhiều gói thầu tại các địa phương này và Phú Thọ.

Sau khi trúng thầu, Hậu chỉ đạo chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 459 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo còn chỉ đạo sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, gây thất thu thuế 504 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định tổng thiệt hại từ các hành vi vi phạm về đấu thầu, kế toán và xác định lại giá đất trong vụ án lên tới hơn 1.168 tỷ đồng.

HĐXX sơ thẩm nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước, làm băng hoại đạo đức cán bộ, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh và gây bức xúc trong dư luận, do đó cần xử lý nghiêm các bị cáo theo quy định pháp luật.