Cựu bí thư, chủ tịch thị trấn lĩnh 10 năm tù vì tội lạm quyền

Ngày 11/12, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Phan Đình Cúc (52 tuổi), cựu Bí thư kiêm Chủ tịch UBND thị trấn M'Đrắk (huyện M'Đrắk cũ, tỉnh Đắk Lắk), về tội Lạm quyền khi thi hành công vụ.

Liên quan vụ án, tòa xét xử 3 bị cáo khác gồm: Phạm Văn Tịch (58 tuổi), Phạm Đình Trung (33 tuổi, con trai Tịch) và Nguyễn Văn Lâm (44 tuổi), cùng tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Cả 3 bị cáo này đều là lãnh đạo của Công ty TNHH MTV Đình Trung, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Bị cáo Phan Đình Cúc (ngoài cùng, bên trái) cùng 3 bị cáo khác tại phiên tòa (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo cáo trạng, tháng 1/2024, một người đàn ông liên hệ với Phạm Văn Tịch trao đổi việc có một tảng đá lớn cần phá để triển khai làm dự án đường vành đai do Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Trường Hải đang thi công tại thị trấn M'Đrắk.

Sau đó, Phan Văn Tịch chỉ đạo Nguyễn Văn Lâm liên hệ với Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Trường Hải về việc Công ty TNHH MTV Đình Trung nhận phá dỡ tảng đá trên mà không lấy tiền, được giám đốc công ty này đồng ý.

Ngày 12/3/2024, Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Trường Hải có tờ trình gửi UBND thị trấn M'Đrắk cũ để xin gỡ đá phần vỉa hè tại công trình đường vành đai, đoạn qua địa bàn thị trấn.

Ngày 13/3/2024, ông Phan Đình Cúc, Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn M'Đrắk, đã ký công văn số 41, chấp nhận cho Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Trường Hải gỡ đá phần vỉa hè theo nội dung tờ trình.

Từ công văn nói trên, Công ty TNHH MTV Đình Trung lợi dụng để thác trái phép tổng cộng hơn 700m3 đá granit, trị giá trên 700 triệu đồng.

Ngày 20/5/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một số đối tượng khai thác đá trái phép tại khu vực tiếp giáp đường vành đai từ xã Krông Jing đến xã Cư M'ta (huyện M'Đrắk cũ), sau đó vận chuyển đến nhà máy sản xuất đá thuộc Công ty TNHH MTV Đình Trung.

Quá trình kiểm tra, công ty này không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc khai thác khoáng sản và hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số đá trên.

Tại phiên tòa, bị cáo Phan Đình Cúc cho rằng công văn số 41 là văn bản phúc đáp bình thường. Bị cáo lý giải chỉ đồng ý cho phá dỡ đá thuộc phần vỉa hè của dự án đường vành đai, không phải cho khai thác đá ở ngoài phạm vi đường.

Hội đồng xét xử khẳng định việc xét xử bị cáo Cúc là đúng người, đúng tội.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Đình Cúc mức án 10 năm tù về tội Lạm quyền khi thi hành công vụ.

Các bị cáo Phạm Văn Tịch bị phạt 300 triệu đồng, Phạm Đình Trung bị phạt 200 triệu đồng và Nguyễn Văn Lâm bị phạt 300 triệu đồng cùng về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.