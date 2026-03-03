Cướp xe ở Hà Nội, thanh niên sa lưới sau hành trình bỏ trốn hơn 1.000km

Ngày 3/3, Công an xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai cho biết đã bàn giao Nguyễn Văn Vũ Luân Em (SN 2002, trú tại xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) cùng tang vật cho Công an phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, rạng sáng 25/2, Công an xã Chơ Long tiếp nhận tin báo về một thanh niên điều khiển xe máy tự ngã trên địa bàn. Khi đến kiểm tra hiện trường, tổ công tác nhận thấy phương tiện và người điều khiển có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã mời về trụ sở để xác minh.

Nguyễn Văn Vũ Luân Em tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Qua kiểm tra số khung, số máy trên hệ thống dữ liệu, Công an xã Chơ Long xác định xe máy của thanh niên trên có đăng ký biển kiểm soát 36K5-214.52. Sau nhiều giờ đấu tranh, Em thừa nhận chiếc xe máy này do đối tượng cướp được tại thành phố Hà Nội.

Theo lời khai của Em, ngày 22/2, đối tượng đến cơ sở mua bán xe máy trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Mỹ Đình (Hà Nội) hỏi mua xe để làm phương tiện đi lại. Tại đây, đối tượng chọn mua chiếc xe Yamaha Exciter 150cc với giá 38 triệu đồng. Tuy nhiên, lợi dụng lúc chủ cơ sở không chú ý, Em đã nổ máy, tăng ga bỏ chạy để chiếm đoạt chiếc xe.

Sau khi gây án, đối tượng dự định điều khiển xe từ Hà Nội vào TPHCM tẩu tán phương tiện. Dọc đường đi, Em còn tháo biển số nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Đến rạng sáng 25/2, khi di chuyển trên đường Đông Trường Sơn, đoạn qua xã Chơ Long (Gia Lai), Em tự ngã xe và bị lực lượng công an phát hiện, làm rõ hành vi.

Theo Công an xã Chơ Long, đây là vụ cướp giật tài sản có tính chất nghiêm trọng. Sau khi gây án, đối tượng di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh, thành trên quãng đường hơn 1.000km nhằm tẩu tán tài sản.

Công an xã Chơ Long đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, đồng thời đề nghị Công an phường Từ Liêm, Hà Nội phối hợp xác minh.

Sau đó, Công an phường Từ Liêm đã cử tổ công tác trực tiếp vào phối hợp Công an xã Chơ Long để điều tra và dẫn giải Nguyễn Văn Vũ Luân Em về Hà Nội xử lý theo quy định pháp luật.