Mang dao đi cướp xe ôm để lấy tiền trả nợ

Sáng 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Nguyễn Thành Tài (SN 1984, trú tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về hành vi Cướp tài sản.

Nguyễn Thành Tài khai nhận tại Cơ quan Công an (Ảnh: Tiến Tầm).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do nợ nần không có khả năng chi trả, Tài đã nảy sinh ý định đi cướp xe của những người làm nghề chạy xe ôm để bán lấy tiền trả nợ.

Chiều ngày 7/1, Tài thủ sẵn con dao trong người rồi đón xe buýt đi thị trấn An Châu, huyện Châu Thành.

Khi phát hiện ông Đinh Văn Hai (SN 1959) làm nghề chạy xe ôm, Tài thuê ông Hai chở về huyện Tri Tôn.

Khi đến khu vực xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, thấy vắng người qua lại, đối tượng dùng dao khống chế nạn nhân rồi cướp xe máy tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận tin báo, Lãnh đạo Công an huyện Tri Tôn chỉ đạo lực lượng điều tra phối hợp công an các xã, thị trấn tiến hành xác minh và chốt chặn các tuyến đường.

Đến khoảng 20h cùng ngày, khi Tài điều khiển chiếc xe máy vừa cướp được đến khu vực xã Vĩnh Gia để tìm cách đưa sang Campuchia bán thì bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật.

Vụ việc đang được Công an huyện Tri Tôn tiếp tục điều tra làm rõ.