Người đàn ông bị hai thanh niên khống chế, đánh đập, cướp điện thoại

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hải (SN 2008, trú tại khu 7, xã Phú Mỹ) về hành vi Cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải bị bắt sau 3 giờ cướp điện thoại iPhone của người đi đường (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an xã Phú Mỹ nhận được đơn trình báo của anh N.T.L. (xã Phú Mỹ) về việc bị một đối tượng không rõ lai lịch hành hung, đe dọa và chiếm đoạt tài sản.

Khi anh L. cùng hai người bạn điều khiển xe máy trên địa bàn khu 7, xã Phú Mỹ đã bị một nam thanh niên điều khiển xe máy vượt lên, tạt đầu và chặn xe.

Đối tượng này dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt, vùng đầu anh L., rồi rút chìa khóa xe máy của nạn nhân. Chưa dừng lại, đối tượng còn đe dọa, ép buộc anh L. phải lên xe máy của mình. Do lo sợ, anh L. buộc phải làm theo.

Khi được chở về một ngôi nhà trong làng, anh L. tiếp tục bị đánh bằng gậy tre. Một nam thanh niên khác tại đây cũng tham gia hành hung anh L.

Do không có tiền, anh L. bị ép buộc phải giao nộp điện thoại iPhone 13 đang sử dụng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an xã Phú Mỹ đã khẩn trương chỉ đạo tổ phòng chống tội phạm tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra.

Chỉ sau chưa đầy 3 giờ từ khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Mỹ bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hải, thu giữ tang vật gồm điện thoại iPhone 13 và hung khí dùng để đánh anh L..

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Công an xã Phú Mỹ đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật vụ án cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ để tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.