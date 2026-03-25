Đường dây mang thai hộ ở TPHCM, làm giả giấy tờ để hợp thức hồ sơ

Ngày 25/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Phương Thảo (30 tuổi) về các tội Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Nội, Nguyễn Thị Yến (cùng 38 tuổi, ngụ TPHCM) bị xét xử về tội Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Riêng bị cáo Phạm Thị Ngọc Sương (34 tuổi) bị xét xử về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Sau thời gian xét hỏi, HĐXX nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM phát hiện Huỳnh Phương Thảo cùng Nguyễn Thị Nội, Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Yến và một số người khác đứng ra làm trung gian, tổ chức mang thai hộ trái phép để hưởng lợi.

Nhóm này tìm các cặp vợ chồng hiếm muộn có nhu cầu sinh con, đồng thời liên hệ phụ nữ có khả năng mang thai, thuê nơi ăn ở, chăm sóc, đưa đi khám và kết nối bệnh viện để thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, sau đó giao trẻ cho người nhờ mang thai hộ.

Quá trình điều tra xác định các bị can đã tổ chức mang thai hộ cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể, khoảng tháng 10/2022, Thảo biết vợ chồng chị Nguyễn Thị Th. và anh Nguyễn Tất T. có nhu cầu tìm người mang thai hộ nên tiếp cận, thỏa thuận tìm người mang thai hộ.

Thảo ra giá dịch vụ trọn gói từ khâu tìm người mang thai hộ đến khi sinh con và hoàn tất giấy tờ liên quan với tổng số tiền 750 triệu đồng.

Sau đó, Thảo thông qua Yến thuê Nguyễn Thị Ngọc T. mang thai hộ với tiền công 345 triệu đồng.

Tháng 8/2023, T. sinh một bé gái. Do bệnh viện nghi ngờ việc mang thai hộ nên chưa cấp giấy chứng sinh, Thảo đã đặt làm giả giấy tờ này để giao cho vợ chồng chị Th. làm thủ tục khai sinh.

Tổng cộng, Thảo thu 750 triệu đồng; sau khi trừ chi phí và tiền công, hưởng lợi khoảng 95 triệu đồng.

Tương tự, trong tháng 5/2023, các bị cáo còn tổ chức mang thai hộ cho hai trường hợp khác với giá lần lượt là 1 tỷ đồng và 80 triệu đồng.