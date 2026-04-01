Phạt một người ở TPHCM hay chia sẻ lại những bài viết vu khống công an

Ngày 1/4, Công an xã Phước Thành (TPHCM) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một người đàn ông thường xuyên chia sẻ lại những bài viết có thông tin bịa đặt, vu khống lực lượng Công an nhân dân.

Công an xã Phước Thành làm việc với ông D. (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Phước Thành phát hiện tài khoản Facebook “Tèo Phước Sang” thường xuyên chia sẻ, đăng tải các bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến lực lượng công an.

Công an xã Nghĩa Thành xác định ông N.Q.D. (44 tuổi, ngụ xã Phước Thành) là chủ tài khoản Facebook nói trên.

Ngày 30/3, Công an xã Phước Thành đã mời ông D. lên làm việc. Tại đây, ông D. thừa nhận mình là chủ tài khoản Facebook trên và thừa nhận việc thường xuyên chia sẻ, đăng tải các nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng liên quan đến lực lượng Công an nhân dân.

Công an xã Phước Thành đã tuyên truyền, giải thích cho ông D. hiểu hành vi trên là vi phạm pháp luật. Qua đó ông D. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các bài viết sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Công an xã Phước Thành đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông D. về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” với mức phạt tiền 5 triệu đồng.

Qua vụ việc nêu trên, Công an xã Phước Thành khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an ninh, an toàn, văn minh, lành mạnh.