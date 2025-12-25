Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thông thầu như thế nào ở Cà Mau?

Ngày 25/12, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Linh Nhung (43 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Linh là nhân viên của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (56 tuổi) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Bị can Lê Thị Linh Nhung (Ảnh: Cổng TT Công an Cà Mau).

Trước đó, gần cuối tháng 7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là tỉnh Cà Mau) đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến Công ty AIC và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau).

Qua điều tra cho thấy, Lê Thị Linh Nhung là nhân viên Công ty AIC, phụ trách gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị 3 trạm quan trắc nước mặt tự động do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cũ làm chủ đầu tư.

Linh sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm "quân xanh" nâng khống bảng báo giá, thông đồng với công ty thẩm định giá, thành viên chủ đầu tư để cung cấp bảng báo giá của Công ty AIC và các công ty thuộc hệ sinh thái công ty này; điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính, lập khống báo cáo kiểm toán để bảo đảm hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Ảnh: AIC).

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cũng xác định trách nhiệm và khởi tố 6 người liên quan đến vụ án, trong đó có Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Tổng giám đốc Công ty AIC), Trần Mạnh Hà (Phó Tổng giám đốc Công ty AIC) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an tỉnh Cà Mau cũng đã có quyết định truy nã Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đã bỏ trốn từ tháng 6/2021) và Trần Mạnh Hà (đã bỏ trốn từ tháng 4/2022).

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để trúng nhiều gói thầu ở các tỉnh, thành, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước. Hiện bà Nhàn đã bị phạt 30 năm tù và bị truy nã quốc tế.

Một trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũ (Ảnh minh họa: CTV).

Trước đó tháng 4/2024, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũ có kết luận thanh tra cho biết, dự án xây dựng 3 trạm quan trắc nước mặt tự động được thực hiện từ năm 2017, với tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cũ làm chủ đầu tư.

Dự án có 2 gói thầu chính, trong đó có gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị do Công ty AIC trúng thầu trị giá hơn 39 tỷ đồng.

Theo cơ quan thanh tra, một số hàng hóa, thiết bị được Công ty AIC mua qua trung gian không có hợp đồng mua bán từ chủ sở hữu, nhà sản xuất; có 25/70 thiết bị giá theo hợp đồng là hơn 31 tỷ đồng nhưng giá trị thực tế nhập khẩu chỉ 25,5 tỷ đồng, chênh lệch hơn 5,7 tỷ đồng.

Qua kiểm tra hiện trạng cho thấy Công ty AIC cung cấp, lắp đặt một số thiết bị sai so với hợp đồng như hàng hóa không rõ nhãn mác, xuất xứ; khác số serial máy,…

Cơ quan thanh tra cũng chỉ rõ công tác trình, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập báo cáo nghiên cứu khả thi; thực hiện đầu tư, thanh và quyết toán vốn,… đã có nhiều thiếu sót, vi phạm.

Những nội dung sai phạm trong dự án có dấu hiệu làm trái các quy định Nhà nước, có dấu hiệu gây thất thoát, lãng phí ngân sách trên 43 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.