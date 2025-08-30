Cộng tác viên chiếm đoạt gần 100 triệu đồng của công ty bảo hiểm

Ngày 30/8, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Cường (SN 1989), trú ở xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên, để điều tra về hành vi phạm tội Tham ô tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Cường (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình).

Theo điều tra ban đầu, năm 2024, Nguyễn Đức Cường ký hợp đồng làm cộng tác viên bán bảo hiểm với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu - Chi nhánh Nam Định.

Cường được ủy quyền thực hiện các công việc trong giao dịch bảo hiểm như: Giới thiệu, tư vấn, chào bán bảo hiểm; thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm với khách hàng, thu phí bảo hiểm của khách hàng và nộp ngay trong ngày hoặc nộp vào ngày làm việc kế tiếp. Cường phải chịu sự kiểm tra, giám sát của công ty và được trả tiền lương, tiền công theo hình thức trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng (từ tháng 9/2024 đến tháng 11/2024), Cường đã lợi dụng trách nhiệm, quyền hạn được giao, sau khi đã thu tiền của 6 khách hàng với 8 sản phẩm bảo hiểm nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt gần 100 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo cảnh sát, hành vi của Nguyễn Đức Cường không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi tổ chức, cá nhân mua, sử dụng sản phẩm bảo hiểm, làm giảm niềm tin trong quan hệ lao động và tạo nguy cơ tiêu cực đối với môi trường kinh doanh.