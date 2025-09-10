"Cộng đồng Team châu Phi" có thể giúp Quang Linh Vlogs được giảm nhẹ tội

Trong vụ án kẹo Kera, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Chị Em Rọt Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng "Du mục", Chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) đã có hành vi Lừa dối khách hàng.

Theo cáo buộc, nhóm này đã kinh doanh kẹo SuperGreens Gummies (kẹo Kera) với quảng cáo sai sự thật, rằng sản phẩm chứa 28% bột rau củ, “một viên tương ứng một đĩa rau luộc”, trong khi thực tế hàm lượng rau củ chỉ dưới 1%.

Nhờ chiêu thức này, công ty đã bán ra gần 130.000 hộp kẹo, thu về hơn 17,5 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 12,4 tỷ đồng.

Quang Linh, Hằng "Du mục" và Thùy Tiên khi quay quảng cáo cho kẹo Kera (Ảnh: K.R.).

Theo kết luận điều tra, Hằng "Du mục" được Công ty Chị Em Rọt trả hơn 177 triệu đồng tiền hoa hồng bằng phương thức tiếp thị liên kết. Cũng bằng phương thức này, Quang Linh được trả hơn 182 triệu đồng, còn Thùy Tiên là hơn 6,8 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cả 5 bị can đều được ghi nhận thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt.

Trong đó, Hằng "Du mục" đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng một mình, có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội, được tặng thưởng nhiều giấy khen, thư cảm ơn, tự nguyện nộp khắc phục hơn 2,1 tỷ đồng.

Quang Linh Vlogs cũng được ghi nhận có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội và tại Angola, là thành viên sáng lập "Cộng đồng Team châu Phi", được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, thư khen, thư cảm ơn của các ngành, các cấp và các tổ chức.

Linh đã đề nghị gia đình nộp 1,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Còn hoa hậu Thùy Tiên có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, thư khen và tự nguyện nộp 3,2 tỷ đồng.

Các tình tiết nêu trên được Bộ Công an nêu trong kết luận điều tra, là căn cứ để cơ quan tố tụng và tòa án xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, lượng hình cho các bị can.