Kịch bản hoàn hảo lừa người mua của Quang Linh, Thùy Tiên và Hằng "Du mục"

Trong vụ án kẹo Kera, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty Chị Em Rọt Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng "Du mục"), Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt Lê Thành Công, Giám đốc Công ty Chị Em Rọt Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình thế giới 2021) cùng về tội Lừa dối khách hàng.

Theo kết luận điều tra, xuyên suốt quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất kẹo Kera, 5 bị can trên không quan tâm thực tế Công ty Asia sản xuất bằng nguyên liệu gì; thành phần, hàm lượng thành phần và quy trình sản xuất thực tế như thế nào, mà chủ yếu quan tâm đến hình thức, mẫu mã kẹo Kera để tập trung vào việc quảng cáo trên mạng.

Sau phiên livestream ngày 12/12/2024 của Hằng, nhận thấy sản phẩm tiêu thụ tốt, có lợi nhuận cao, các cá nhân trên mới bắt đầu liên hệ, trao đổi, hỏi về quy trình sản xuất.

Vườn cà rốt được thuê để nhóm bị can quay video quảng cáo (Ảnh: K.R.).

Nhưng, mục đích của các bị can là để phục vụ cho việc quay dựng các video thể hiện kẹo Kera như một loại thực phẩm bổ sung, được sản xuất từ 10 loại rau củ quả tự nhiên, thu mua từ các nông trại đạt tiêu chuẩn VietGap của Công ty Asia tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk...

Để quảng bá, giới thiệu và bán kẹo Kera, Lê Tuấn Linh cùng Lê Thành Công chỉ đạo xây dựng kịch bản, quay video vườn trồng nguyên liệu, nhà máy của Công ty Asia để đăng tải lên tài khoản TikTok của Hằng "Du mục", Quang Linh, Thùy Tiên.

Các đối tượng cũng tổ chức các phiên livestream có sự tham gia của Thùy Tiên với vai trò đại diện nhãn hàng Kera.

Trước thời điểm quay vườn trồng nguyên liệu, nhà máy và livestream, cơ quan điều tra cáo buộc Hằng, Quang Linh và Thùy Tiên đều xem bảng tự công bố sản phẩm, nhãn sản phẩm và phiếu kiểm nghiệm, nên đều biết rõ chất lượng thực tế của kẹo Kera.

Để phục vụ việc quay clip quảng bá, Lê Thành Công, Lê Tuấn Linh giao Nguyễn cấp dưới liên hệ với Nguyễn Phong (Chủ tịch Công ty Asia) để hỏi các thông tin liên quan để xây dựng kịch bản, lên chương trình quay và đạo diễn việc quay dựng...

Lan sau đó đề nghị Phong tìm giúp vùng trồng có đầy đủ các nguyên liệu, chuẩn bị 20 bộ quần áo (mũ, áo dài tay, găng tay, đôi ủng), nông cụ (xe công nông; máy cày, rổ sọt đựng trái cây, bảng hiệu farm...), tìm các bé thiếu nhi để phục vụ cho cảnh quay thiếu nhi ăn kẹo, các bé mặc đồ đồng bào để quay dựng ở vùng trồng...

Sau đó, Ánh Lan xây dựng 3 kịch bản, trong kịch bản có nhiều thông tin không đúng sự thật như trang trại rộng 300ha, đạt các chứng nhận VietGap, Global GAP, Organic; kẹo chứa tinh chất từ 10 loại rau củ quả tươi; kẹo bổ sung chất sơ, dưỡng chất từ nhiều loại rau củ...

Để phục vụ cho việc quay video quảng cáo, Phong chỉ đạo mua thêm 100kg 10 loại rau củ quả tươi theo yêu cầu của Công ty Chị Em Rọt.

Ngày 2/1, Hằng, Quang Linh, Thùy Tiên cùng đoàn quay phim đến nhà máy của Công ty Asia để quay video.

Kịch bản lừa dối khách hàng được xây dựng một cách bài bản (Ảnh: T.T.).

Tuy nhiên, do Công ty Asia không có vùng nguyên liệu và yêu cầu như của Công ty Chị Em Rọt, ngày 4/1, Nguyễn Phong liên hệ, mượn vườn cà rốt của ông N.Đ.H. (ở Đà Lạt) và thuê nông trại của Công ty TNHH Viet F.A.RM (cùng ở Đà Lạt) để nhóm cả nhóm quay video quảng cáo theo kịch bản.

Các bị can biết rõ đây là vườn rau do Phong liên hệ mượn để quay quảng cáo.

Sau khi quay xong, Hằng "Du mục" chỉnh sửa, ghép nhạc, thu âm nội dung giới thiệu về quy trình sản xuất kẹo Kera. Quang Linh cũng làm video giới thiệu kẹo Kera tại vườn rau ở Đà Lạt và quảng cáo: "Ai mà không ăn được rau củ quả thì mua cái này bổ sung chất xơ, vitamin này, dinh dưỡng".

Trong khi đó, Thùy Tiên công bố rằng trẻ em trên 3 tuổi và bà bầu có thể sử dụng được và "cứ sau mỗi bữa ăn thì mình ăn thêm 2-3 viên để bổ sung chất xơ".

Từ việc quảng cáo sai sự thật trên, Công ty Chị Em Rọt đã bán được gần 130.000 hộp kẹo Kera, thu về hơn 17,5 tỷ đồng. Sau khi thanh toán cho đơn vị sản xuất hơn 5 tỷ, nhóm bị can hưởng lợi bất chính 12,4 tỷ đồng.

Hằng Du Mục được công ty trả hoa hồng hơn 177 triệu đồng, Quang Linh Vlog được chia hơn 182 triệu đồng, hoa hậu Thuỳ Tiên được chia hoa hồng hơn 6,8 tỷ đồng.