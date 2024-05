Người đàn ông tâm thần đập kính ô tô lấy tài sản

Ngày 24/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan công an đã mời ông Bùi Quang Đ. (44 tuổi, ở phường An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) đến trụ sở làm việc về nghi vấn ông này đập kính ô tô của người khác để lấy trộm tài sản.

Kết quả làm việc tại cơ quan công an xác định, ông Đ. là người bị bệnh tâm thần.

Bùi Văn Đ. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Về diễn biến vụ việc, trưa 22/5, Công an phường Hiến Nam (TP Hưng Yên) nhận được trình báo của anh Nguyễn Văn Hiệp (45 tuổi, người địa phương) về việc xe ô tô của anh đỗ gần nhà bị vỡ kính, tài sản trong xe bị mất.

Sau đó, Công an phường Hiến Nam đã phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Hưng Yên tiến hành xác minh, rà soát các đối tượng liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 7h sáng 23/5, Công an TP Hưng Yên đã xác định đối tượng nghi vấn gây ra vụ việc trên là ông Bùi Quang Đ..

Sau khi mời đối tượng về trụ sở Công an phường Hiến Nam làm việc, thấy người này có biểu hiện không bình thường, Công an TP Hưng Yên đã trao đổi với gia đình đối tượng được biết ông Đ. là người bị bệnh tâm thần.

Công an TP Hưng Yên đã phối hợp cùng gia đình đưa đối tượng đến viện tâm thần kinh để điều trị, đồng thời tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.