Công an xác minh vụ cô gái tố bị phụ xe khách sàm sỡ

Ngày 14/10, thông tin từ Công an huyện Cư Kuin xác nhận đơn vị đã nắm thông tin vụ một cô gái tố nam phụ xe khách nhà xe Tiến Oanh (trụ sở tại huyện Cư Kuin) sàm sỡ ngay trên xe.

Nữ hành khách tố nam phụ xe (áo xanh) có hành vi sàm sỡ (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Theo Công an huyện Cư Kuin, hiện chưa thấy cô gái đến cơ quan công an trình báo và có thể nhà xe đã xử lý nội bộ. Tuy nhiên, phía công an huyện sẽ xác minh lại vụ việc.

Trước đó, ngày 13/10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái phản ứng và tố một nam phụ xe có hành vi quấy rối, sàm sỡ cô ngay trên xe khách giường nằm Tiến Oanh.

Khi cô gái gọi điện thoại báo chủ xe thì nam phụ xe giằng lấy điện thoại và liên tục nói lời xin lỗi.

Trước vụ việc, nhà xe lên tiếng xác nhận thông tin về clip đăng trên mạng xã hội là đúng sự thật, xảy ra vào chiều 29/9. Nhà xe cho biết đã sa thải nam nhân viên liên quan vụ việc.