Đắk Lắk: Xác minh nhóm côn đồ tấn công nhà dân bằng gạch, đá trong đêm

Ngày 1/8, một lãnh đạo Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã nắm thông tin về việc một nhà dân bị các đối tượng có hành vi ném gạch, đá nhằm phá hoại. Phía Công an huyện đã chỉ đạo Công an xã Ea Bông vào cuộc xác minh, lập hồ sơ báo cáo lên công an huyện về vụ việc để xử lý theo quy định.

Một hộ dân trình báo bị các đối tượng ném gạch, đá lớn vào nhà (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo phản ánh của ông Võ Ba (66 tuổi, trú xã Ea Bông, huyện Krông Ana), khoảng 21h30 ngày 29/7, gia đình ông đang ngủ trong phòng đã giật mình bởi những tiếng động lớn do cửa kính vỡ.

Ông Ba cho biết, ông đã chạy ra phòng khách xem, phát hiện ngay trước cổng nhà có một nhóm đối tượng mang theo hung khí và liên tục dùng đá, gạch ném thẳng vào cửa kính.

"Các đối tượng vừa ném gạch, đá vừa chửi bới, phá cổng và hò hét sẽ xông vào nhà để tấn công, giết gia đình tôi. Quá lo lắng cho sự an nguy của cả nhà, tôi lập tức nói vợ cùng các con trốn vào một phòng, khóa kín cửa lại đề phòng các đối tượng ập vào và điện báo cho người thân cầu cứu cơ quan công an xã", ông Ba kể lại.

Ông Ba mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc, bảo vệ gia đình ông (Ảnh: Trương Nguyễn).

Cũng theo ông Ba, sau khi các đối tượng mở cổng không được, đã rời khỏi hiện trường. Gia đình ông đã trình báo sự việc lên cơ quan công an các cấp đề nghị vào cuộc điều tra, để làm rõ vụ việc, đảm bảo sự an toàn tính mạng cho gia đình.

"Gia đình tôi không có thù oán, mâu thuẫn với ai nhưng không hiểu sao các đối tượng lại tấn công dã man như vậy. Trong số các đối tượng, tôi nhận ra được một người dân trên địa bàn xã và đã trao đổi lại với công an", ông Ba nói thêm.

Tại hiện trường, cửa kính của gia đình ông Ba bị ném vỡ nhiều vị trí, trên sàn nhà là những viên đá kích thước khá lớn, cùng rất nhiều viên gạch nằm vương vãi khắp nơi.

Phía Công an xã Ea Bông sau đó đã vào ghi nhận hiện trường, tiến hành các bước xác minh vụ việc.