Hướng dẫn nhận 100.000 đồng dịp 2/9: Ngân hàng vạch trần chiêu lừa đảo

Tối 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi các đơn vị cho biết Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tặng quà cho tất cả công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng bằng tiền mặt dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là khoản chi trả an sinh xã hội, được Kho bạc Nhà nước giải ngân qua các ngân hàng thương mại.

Để đảm bảo tặng quà cho người dân đầy đủ và kịp thời trước 2/9, Kho bạc Nhà nước vừa có thông báo về việc thay đổi thời gian giao dịch thanh toán với ngân hàng thương mại trong đợt nghỉ lễ Quốc khách 2/9.

Theo đó, trong thời gian nghỉ lễ, ngày 1-2/9, Kho bạc Nhà nước vẫn duy trì làm việc, thực hiện các nghiệp vụ thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu với ngân hàng thương mại.

Tuy nhiên, lợi dụng chủ trương của Chính phủ về việc tặng 100.000 đồng cho nhân dân dịp 2/9, không ít đối tượng lừa đảo đã giả danh công an, cán bộ Nhà nước hoặc nhân viên ngân hàng để mời gọi "hướng dẫn nhận tiền hỗ trợ" nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Các ngân hàng ra khuyến cáo khách hàng chỉ theo dõi thông tin trên các kênh chính thống của Chính phủ và của ngân hàng; tuyệt đối không truy cập, tải ứng dụng từ đường link lạ; không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

Ngân hàng cũng lưu ý khách hàng không chuyển tiền cho người lạ, kể cả khi người đó tự xưng là công an, cán bộ Nhà nước hay nhân viên ngân hàng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần liên hệ ngay đến hotline của ngân hàng hoặc chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất, hoặc trình báo cơ quan công an gần nhất.

Người dân sắp được nhận phần quà tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh (Ảnh: Mạnh Quân).

Hiện tại, gần 20 đơn vị đã liên kết ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội, gồm 4 ngân hàng có vốn Nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và các ngân hàng thương mại gồm LPBank, Vikki Bank, MBBank, PVCombank, HDBank, VNPT Money, Co-opBank, Shinhan Bank, TPBank, NCB, Nam A Bank, Kienlong Bank, BVBank, ACB, MSB và Sacombank.

Trao đổi liên quan đến tình trạng lừa đảo liên quan chính sách tặng quà 100.000 đồng Quốc khánh 2/9, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu nhận định nhiều đối tượng đang lợi dụng thông tin này để lừa đảo.

Ông Ngô Minh Hiếu chỉ ra các thủ đoạn như gửi tin nhắn, link giả mạo “nhận quà 100.000 đồng”, “điền thông tin để nhận tiền”, “cài VNeID để nhận quà”...

Một số kẻ xấu khác giả danh công an, ngân hàng, cán bộ yêu cầu tải app, cung cấp OTP, tài khoản, hoặc chuyển tiền để xác thực hay lập fanpage, website giả mạo cơ quan chức năng để thu thập dữ liệu, hướng dẫn cài app giả mạo.

Ông Hiếu cho biết, chính sách hỗ trợ chỉ công khai qua kênh chính thống: UBND xã/phường, cơ quan Nhà nước, ngân hàng theo thông báo chính thức.

"Khách hàng không cung cấp mật khẩu, OTP, thông tin tài khoản cho bất kỳ ai. Đồng thời, khách hàng không bấm vào link lạ, không cài ứng dụng không rõ nguồn gốc. Nếu nghi ngờ, hãy kiểm chứng với chính quyền địa phương hoặc tổng đài ngân hàng", ông Hiếu nhấn mạnh.