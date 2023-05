Công an Vĩnh Long tóm gọn kẻ bị truy nã ở TPHCM về tội hiếp dâm

Ngày 2/5, Công an Phường 5 (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã bắt giữ bị can Phạm Tuấn Đức (tên gọi khác là Phun, 49 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Vĩnh Long), theo Quyết định truy nã bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TPHCM), về tội Hiếp dâm.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng tháng 5/2022, Đức đã thực hiện hành vi hiếp dâm và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân khởi tố. Quá trình điều tra, Đức đã bỏ trốn.

Bị can Phạm Tuấn Đức (49 tuổi) tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Ngày 2/5, trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng ở Vĩnh Long đã phát hiện và bắt giữ Đức.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận sau khi bị truy nã đã trốn về xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, Long An. Khi vừa về Vĩnh Long thì bị bắt.

Hiện Công an Phường 5, thành phố Vĩnh Long đã bàn giao Đức cho Công an quận Bình Tân để xử lý theo quy định của pháp luật.