3 đối tượng mang giấy giới thiệu phóng viên giả đi "làm luật"

Ngày 1/5, thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), đơn vị đang làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm người tự xưng là phóng viên một số cơ quan báo chí.

Ngày 28/4, từ nguồn tin báo, Công an huyện Quỳ Hợp đã làm việc với Hồ Văn Tam (37 tuổi, trú thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Phạm Khương Duy (40 tuổi) và Phạm Việt Thắng (36 tuổi), cùng trú thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Các đối tượng Hồ Văn Tam (giữa), Phạm Khương Duy và Phạm Việt Thắng tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp (Ảnh: CANA).

Làm việc với công an, Hồ Văn Tam cung cấp một giấy giới thiệu của tạp chí Sức khỏe và Môi trường, gửi UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện, xã. Trong giấy giới thiệu ghi rõ Hồ Văn Tam, chức vụ phóng viên, được cử đến các cơ quan, đơn vị "Phối hợp trao đổi thông tin để thực hiện chuyên đề công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác tài nguyên, khảo sát thực tế tại tỉnh Nghệ An".

Trả lời công văn đề nghị cung cấp thông tin xác minh về giấy giới thiệu cấp cho Hồ Văn Tam, Tạp chí Sức khỏe và Môi trường khẳng định giấy giới thiệu này là giả, cả 3 người này đều không phải là phóng viên của tạp chí.

Giấy giới thiệu chức danh phóng viên do Hồ Văn Tam cung cấp (trái) và công văn trả lời của Tạp chí Sức khỏe và Môi trường (Ảnh: CANA).

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Hồ Văn Tam khai bản thân làm nghề buôn bán phế liệu. Tam có được giấy giới thiệu giả từ một đối tượng khác, rồi tự viết nội dung giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị thu thập thông tin phục vụ làm chuyên đề bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó Phạm Khương Duy và Phạm Việt Thắng khai bản thân đang thử việc tại một tạp chí khác nhưng không được phân công hoạt động tại Nghệ An.

Trong khoảng thời gian từ ngày 20/4 đến 28/4, Tam, Duy và Thắng mang giấy giới thiệu giả trên đến một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn Quỳ Hợp gây sức ép, đặt vấn đề làm quảng cáo và ủng hộ, chiếm đoạt gần 30 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Quỳ Hợp đang tạm giữ 3 đối tượng trên để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.