Đột kích quán bar H88-Club, phát hiện 25 người dương tính với ma túy

Chiều 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam 4 tháng đối Bùi Thị Dung (37 tuổi, ở phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn) để điều tra về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, hồi 23h30 đêm 30/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04 - Công an tỉnh Hải Dương) và Tổ công tác 151 Công an tỉnh Hải Dương, phối hợp với Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương), kiểm tra quán bar H88-Club (ở khu đô thị Thái Hà, phường Hiệp Sơn, Kinh Môn - Hải Dương).

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất quán H88 - Club vào đêm 30/4 (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Tại thời điểm kiểm tra, quán H88 - Club có 85 khách (23 nữ, 62 nam). Tổ công tác xác định có 25 người trong số này dương tính với chất ma túy.

Một số tang vật, phương tiện nghi để sử dụng trái phép chất ma túy cũng bị lực lượng chức năng thu giữ.

Gần đây, Công an tỉnh Hải Dương liên tục tuần tra và phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh tàng trữ trái phép, cho sử dụng chất ma túy.

Đêm 22/4, Tổ liên ngành đã kiểm tra quán Ruby Club 18 (ở đường gom An Định, khu 6, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và bắt quả tang Trần Thái Hoàng (32 tuổi, thường trú tại ở phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) tàng trữ trái phép hơn 1,5 gam nghi là ma túy loại ketamine.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương sau đó đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng.

Trần Thái Hoàng là người chơi nhạc khá nổi tiếng với cái tên DJ Thái Hoàng, được quán Ruby Club 18 thuê đến biểu diễn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ tổng cộng hơn 5,3 gam nghi là ma túy MDMA tại các vị trí sàn nhà, bậc cầu thang trong quán Ruby Club 18.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn thu giữ 2 bình khí nén là khí cười N2O và các vỏ bóng bay để phục vụ bán cho khách có nhu cầu sử dụng tại quán. Qua xét nghiệm nhanh, cảnh sát xác định có 11 người dương tính với ma túy.