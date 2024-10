Công an Việt Nam - Lào thu giữ hơn 60 tấn ma túy trong 3 năm

Ngày 14/10, Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống ma túy.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), từ tháng 7/2021 đến 6/2024, công an 10 tỉnh giáp Lào đã phát hiện, bắt giữ gần 20.000 đối tượng phạm tội về ma túy.

Về tang vật, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1,9 tấn ma túy các loại, trên 3 triệu viên ma túy tổng hợp, gần 3.500 cây thuốc phiện cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Phạm Kiên).

Còn tại Lào, trong 3 năm qua, lực lượng chức năng nước này đã điều tra, phát hiện và triệt phá hơn 15.800 vụ án ma túy, bắt gần 23.500 đối tượng.

Cảnh sát Lào cũng thu giữ hơn 158 triệu viên ma túy tổng hợp (tương đương khoảng 15,9 tấn); hơn 46 tấn ma túy các loại (ma túy đá, cần sa, heroin, ketamine...); 78,5 tấn tiền chất ma túy...

Từ đầu năm 2024 đến nay, cảnh sát 2 nước đã phối hợp điều tra chung 6 chuyên án.

Trong đó, chuyên án 522H được triệt phá và bắt giữ thành công 2 đối tượng, thu giữ 110kg ma túy tổng hợp. Mở rộng vụ án, cơ quan chức năng khám xét và thu giữ thêm 100kg ma túy, bắt 8 đối tượng.

Tang vật cảnh sát thu giữ trong một chuyên án ma túy (Ảnh: Cục C04).

Theo Cục C04, đến nay, mạng lưới đường dây nóng 4 cấp Bộ, tỉnh, huyện, xã giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đã hoàn thành. Đây là đầu mối quan trọng để thực hiện các hoạt động phối hợp phòng, chống ma túy giữa 2 nước, cũng như là phương tiện để nắm thông tin tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội ma túy, đối tượng truy nã nghi lẩn trốn ở biên giới.

Thời gian tới, Bộ Công an 2 nước tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã; thực hiện các đợt cao điểm chung tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới.