Công an vào cuộc vụ tài xế taxi bị hành hung

Chiều 25/6, thông tin từ Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đang phối hợp với Công an phường Tân Bình điều tra vụ việc một tài xế taxi bị hành khách đánh dã man phải nhập viện cấp cứu.

Người tài xế bị hành hung tên Nguyễn Văn T. (ngụ phường Tân Xuân, lái taxi cho Công ty TNHH MTV Thảo Nhi, trụ sở tại TP Đồng Xoài). Theo cơ quan điều tra, sáng 25/6, Công an TP Đồng Xoài phối hợp với Công an phường Tân Bình đã mời anh T. đến trụ sở Công an phường Tân Bình làm việc.

Nam hành khách hành hung tài xế. Hình ảnh trong clip.

Cơ quan điều tra cũng đã mời đối tượng hành hung tài xế T. đến làm việc nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư ngụ ở phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài. Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương truy tìm đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào tối 24/6, một đoạn clip khá dài về việc một tài xế taxi bị hành hung dã man phải nhập viện cấp cứu. Theo hình ảnh trong clip thuật lại, một tài xế taxi đang chở 3 người khách vào đêm muộn 23/6/2021, trên xe có hai người lớn và một trẻ em. Khi mới bước lên xe người đàn ông này đã dùng nhiều lời nói tục tĩu sau đó bất ngờ tấn công tài xế taxi

Mặc dù người phụ nữ phía sau ra sức can ngăn, người đàn ông vẫn hung hãn liên tiếp đánh tài xế. Sau khi tung ra "liên hoàn cước" bằng cả tay lẫn chân thẳng vào mặt, thấy tài xế không phản ứng, máu me đầy mặt, người đàn ông mới chịu ngừng tay.

Theo ông Hoàng Hữu Ấn - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Nhi, đơn vị quản lý tài xế bị đánh cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, tài xế T. đã đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cấp cứu, đồng thời trình báo vụ việc đến Công an phường Tân Bình - nơi xảy ra vụ việc.

Theo Đức Trí

(Báo Công an Nhân dân)